انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات بلا «دعاية» في اليوم الأول

انطلقت فترة الدعاية لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات الحكومية للعام 2021-2022، اليوم، وذلك في يومها الأول وفقاً للجدول الزمني المعلن من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأعلى للجامعات الحكومية في هذا الشأن، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، ومن المقرر أن تبدأ الجولة الأولى لانتخابات الاتحادات الطلابية يوم الأحد المقبل، وذلك بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات بالجامعة.

الجامعات: الحصول على لقاح كورونا شرط التصويت للانتخابات

وفي جولة «الوطن» بعدد من الجامعات، اختفت مظاهر الدعاية الانتخابية المعتادة للاتحادات الطلابية عن الأعوام الماضية، من حيث الاختفاء التام للدعاية الورقية، بجانب اختفاء اللافتات الدعائية للمرشحين، مع انعدام تام لنشاط العديد من الأسر الطلابية لدعوة الطلاب للانتخابات أو التعريف بالبرنامج الانتخابي لكل مرشح، وعلق عدد من الطلاب على انعدام الدعاية الانتخابية، رفضوا ذكر أسمائهم: «غالبية الكليات مش مكتملة للمقاعد المرشح عليها، وهناك العديد منها حسم بالتزكية للمرشح الأول على كل مقعد»، ومن المقرر أن تنطلق الجولة الأولى للانتخابات يوم الأحد المقبل مع التشديد على التطبيق للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الجامعات: إعداد مقرات الانتخابات والتعقيم والتطهير للمنشآت

وفي السياق ذاته، كشف الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، عن أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحاً أنه جرى التأكيد على ضرورة حصول جميع الطلاب الراغبين في التسجيل للتصويت على لقاح كورونا، مع ضرورة الالتزام بتطبيق التابعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19».

ومن جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تقف على مسافة واحدة بين جميع الطلاب المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022، منوهاً إلى أن الجامعة أعدت المقرات التي يتم إجراء الانتخابات بها مع إجراء التعقيم والتطهير الدوري للمنشآت الجامعية.