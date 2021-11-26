قطع مياه الشرب عن 3 مدن بالدقهلية لمدة 15 ساعة غدا: صيانة وربط خطوط

أعلنت محافظة الدقهلية قطع مياه الشرب، غدًا السبت، عن بعض المناطق بمدينة المنصورة، وتشمل مناطق وشوارع: «محمد فتحي، والمدير، والشوارع المتفرعة منهما، وميدان الشيخة عائشة» وذلك في الفترة من 9 صباحا حتى 3 عصرا من اليوم ذاته، ثم الفترة من الساعة 9 مساء السبت حتى الساعة 6 من صباح يوم الأحد، وذلك لإجراء أعمال ربط خطوط مياه شرب بشارع محمد فتحي مع شارع المدير بمنطقة حي غرب المنصورة وذلك ضمن أعمال تطوير العشوائيات.

قطع المياه عن طلخا وجزء من نبروه

وبحسب بيان محافظة الدقهلية، ورد تنبيه من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، بقطع مياه الشرب عن مركز ومدينة طلخا وجزء من مدينة نبروه في الفترة من الساعة 9 صباحا حتي الساعة 4 عصرا من يوم السبت وذلك لإجراء أعمال إحلال وتجديد داخل محطة معالجة طلخا.

التنبيه على الانتهاء من الأعمال في الأوقات المحددة

وشدد محافظة الدقهلية على رؤساء الأحياء والمراكز في كل من غرب المنصورة وطلخا للتنسيق مع مسئولي شركة مياه الشرب لسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترات الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وأهمية اتباع الأصول الفنية الواجبة للأعمال التي يتم تنفيذها.

وأهابت محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع المياه في كل من المنصورة وطلخا ونبروه والوحدات المحلية التابعة والمصالح والمستشفيات والمخابز، نطاقها بضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترات الانقطاع المعلن عنها.