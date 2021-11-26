تشييع ضحايا حادث الدقهلية في جنازة مهيبة.. بينهم عريس

شيّع أهالي قرية «تيرة» مركز نبروه بمحافظة الدقهلية، الليلة جنازة 4 أشخاص «شابين وسيدتين» جميعهم مقيمون في شارع واحد بالقرية، بعد مصرعهم في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتوك توك على طريق «درين – تيرة».

تشييع الجثامين في جنازة مهيبة

وتسبب الحادث الأليم في مصرع 4 وإصابة طفلة، وتبين أن أحد الضحايا كان يستعد للزواج خلال الفترة المقبلة وهو ما ألهب مشاعر القرية بالكامل والقرى المجاورة وخرجوا في جنازة مهيبة لتشييع الجثامين الأربعة التي قطعت شوارع القرية وسط ترديد الهتافات بهم بالرحمة.

أهالي القرية يودعون ضحايا الحادث

خرجت جثامين الضحايا الأربعة من مستشفى نبروه المركزي حتى وصلت سيارات الإسعاف بهم إلى القرية كان في انتظارهم أهالي القرية جميعا، وتم وضع الضحايا في 4 نعوش، وأدوا صلاة الجنازة عليهم، ثم توجهوا بهم إلى مقابر القرية وسط حالة من البكاء الهستيري، وهتافات «لا إله إلا الله»، والتي ارتفعت بها أصوات القرية بالكامل.

وشيعوا جثامين كل من: إسلام محمد سلام 21 سنة، وعمرو السعيد مصطفي 35 سنة، ورشا محمد أبو ريا، 38 سنة، ومنى مرعي عبد الحفيظ، 30 سنة، وسط حالة من الحزن الشديد والبكاء الهستيري من ذويهم وأصدقائهم وأهالي قريتهم.

أحد ضحايا الحادث كان يستعد لفرحه

وأكد أحد الأهالي: «أن الشاب إسلام محمد سلام 21 سنة، خاطب منذ حوالي عام، وكان يستعد للزواج قريبا، وكانوا جميعا في نبروه، وكانوا راكبين توك توك معا، إلا أنه وقع حادث قبل وصولهم إلى القرية بعد اصطدام سيارة نصف نقل مع توك توك مما تسبب في مصرع الضحايا الأربعة في الحالة وإصابة طفلة حالتها خطيرة».

وكان مأمور مركز شرطة نبروه تلقى بلاغا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل «جامبو» مما تسبب في وقوع ضحايا وإصابات علي طريق «درين – تيرة».

هرعت سيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين مصرع 4 أشخاص وإصابة الطفلة ياسمين خيري جمعة 3 سنوات وجرى تحويلها من مستشفى نبروه المركزي إلى مستشفى المنصورة الدولي ووضعها في العناية المركزة

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.