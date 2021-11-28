حبس اثنين بتهمة قتل سائق «توك توك» وإصابة آخر بسبب معاكسة فتيات بطنطا

قررت نيابة مركز طنطا، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مصرع سائق «توك توك» وإصابة آخر، في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب معاكسة 4 فتيات أمام عزبة الأوقاف، التابعة لقرية سبرباي بمركز طنطا.

كاميرات المراقبة

وقررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثة، والتعرف على الحالة الصحية للمصاب من أجل سماع أقواله في تفاصيل الواقعة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في المكان.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة، يتضمن ورود بلاغ بحدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة آخر في قرية سبرباي مركز طنطا.

وعلى الفور، انتقلت إلى مكان الواقعة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، وضباط مباحث مركز شرطة طنطا، وتبين حدوث مشاجرة أمام عزبه الأوقاف التابعة إلى قرية سبرباي، مركز طنطا، بين اثنين في العقد الثالث من عمرهما، يعملان سائقين لمركبات الـ«توك توك»، واثنين آخرين، وذلك بسبب معاكسة الفتيات.

تفاصيل الواقعة

وكشفت مصادر أمنية، أن الضحية وزميله قاما بمعاكسة 4 فتيات خلال مرورهن أمامهما، وكان برفقة الفتيات شابين، وحدث تراشق بالألفاظ بين الطرفين على إثرها تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن مصرع سائق «توك توك» بجرح طعني في البطن، وإصابة زميله بجرح طعني في البطن وآخر قطعي في الوجه، وحالته الصحية حرجة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.