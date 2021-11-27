مصرع شاب بـ«طعنة بالصدر» في مشاجرة بالشرقية

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته بجرح طعني نافذ بالصدر في مشاجرة بقرية أولاد موسى، التابعة لمركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية.

جرح نافذ في الصدر

كان اللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغًا من مستشفى أبو كبير المركزي، باستقبال «محمد م.أ»، 20 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بعزبة تابعة لقرية أولاد موسى بدائرة المركز، جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر.

التصريح بدفن الجثة

وانتقل على الفور ضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير لمكان الواقعة، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين طرفين بقرية أولاد موسى بسبب خلافات بينهما، وهم طرف أول «عبد الرحمن م.ع»، 21 عامًا، سباك، و«عبد الرحمن أ.م»، 19 عامًا، و«صلاح س.ع»، 20 عامًا، وطرف ثانٍ «محمد ع.إ»، 55 عامًا، موظف بمجلس مدينة أبو كبير، و«محمد م.أ»، 20 عامًا، حاصل على دبلوم تجارة، وهو المجني عليه، وتبين أن الطرف الأول اعتدى على الطرف الثاني، ما أسفر عن وفاة المجني عليه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الجثة بمشرحة المستشفى، والقبض على طرفي المشاجرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 27220 جنح المركز، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن الجثة واستعجال المباحث في تحرياتها حول ملابسات الواقعة.