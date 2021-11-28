3 فئات تستحق الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اعتزامها البدء خلال في تفعيل خطة الدولة لتطعيم بعض الفئات من المواطنين، بجرعة ثالثة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، خلال الأيام المقبلة، محددة الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة، شروط وضوابط الحصول على الجرعة، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع المناعة المجتمعية وحماية أصحاب عوامل الخطورة من العدوى.

الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وحددت «الصحة» الفئات التي سيتم تطعيمها بالجرعة الثالثة المعززة للمناعة ضد فيروس كورونا، التي تشمل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والفئات الأكثر عرضة للعدوى مثل العاملين في القطاع الطبي، مشيرة إلى أنه حال عدم استقبال المواطن لرسالة على الهاتف المحمول بالتوجه لتلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، يجب الاتصال بالخط الساخن 15335 أو مراسلة تطبيق الـ«واتس آب» على رقم 01555005500 المخصص لمنظومة اللقاحات.

موعد الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنَّ المواطنين المسجلين في خانات الفئات المستحقة للحصول على الجرعة الثالثة، على الموقع الرسمي لـ لقاح كورونا، ستصلهم رسالة على هواتفهم المحمولة بعد مرور 6 أشهر من حصولهم على الجرعة الثانية، ليتوجهوا لتلقي الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا، في نفس المركز الذي حصلوا من خلاله على الجرعتين السابقتين.

الصحة: التطعيم بالجرعة الثالثة اختيارياً

وأكّدت الصحة، أنَّ التطعيم بالجرعة الثالثة وإن كان اختيارياً، إلا أنَّه في غاية الأهمية، حيث تشير الأبحاث العلمية إلى الاحتياج للجرعات المعززة حفاظا على استدامة المستوى المناعي المرتفع، خصوصاً لمن هم أكثر عرضة للإصابة أو المضاعفات، مناشدة المواطنين بالتسجيل على الموقع الرسمي للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أو التوجه إلى محطات مترو الأنفاق، أو محطات القطارات ومراكز التسوق الكبرى «المولات التجارية» للتسجيل وتلقي اللقاح في نفس الوقت، لحماية أنفسهم من عدوى كورونا وللحفاظ على مكتسبات الدولة في مواجهة الجائحة.