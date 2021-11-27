استشاري مناعة: لقاح متحور كورونا الجديد سيكون متوفرا خلال 100 يوم

قال الدكتور محمد راشد، استشاري التحاليل الطبية والحساسية والمناعة، إن متحور كورونا الجديد، المعروف باسم «أوميكرون» أحد التحورات الخطرة التي يقوم بها فيروس كورونا، لمواجهة الأجسام المضادة، التي يفرزها الجهاز المناعي لجسد الإنسان، كما كشف عن أنه ستكون هناك تحورات أخرى، حيث لن يكون «أوميكرون» الأخير، وأن لقاح المتحور الجديد، سيكون متوفرا خلال 100 يوم، وقد تساعد التطورات التكنولوجية في العالم إلى سرعة إنتاجه، لافتا إلى ضرورة تلقيح 70% من سكان الكرة الأرضية دفعة واحدة، لمحاصرة الوباء، ومواجهة أي تحورات جديدة لكورونا.

متحور كورونا الجديد

وقال راشد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن مجموعة فيروسات كورونا متحورة بطبيعتها، حيث يتغير التركيب الجيني الخاص بها، ومنها متحور كورونا الجديد «أوميكرون»، بدليل أنه بعدما ظهر أول متحور «ألفا» في إنجلترا، ظهر «بيتا» في جنوب أفريقيا، ثم «جاما» في البرازيل، ثم «دلتا» في الهند، وكلها لها قدرة عالية على العدوى والانتشار بشكل كبير.

وبخصوص لقاح متحور كورونا الجديد «أوميركون»، أشار استشاري التحاليل الطبية والمناعة، إلى أن التحور يحدث في الشوكة البروتينية الموجودة على الغلاف الخارجي للفيروس، التي ترتبط بخلايا رئئة الإنسان، ثم تقوم بحقن المادة الوراثية داخل خلايا الرئة، وبالتالي تفقد خلايا الرئة وظيفتها في التنفس فتحدث صعوبة في التنفس.

لقاح متحور كورونا الجديد «أوميكرون»

وأكد راشد أن الاسم العلمي لـ«محتور كورونا الجديد» هو «أوميكرون B.1.1.529»، موضحا أن الفيروسات من طبيعتها عملية التحور المستمر، إن لم يكن هناك تطعيم باللقاح أو علاج دوائي، مشددا على ضرورة توفير لقاح متحور كورونا الجديد، كما أن الجسم يكون أجساما مضادة ضد الفيروس، فيقوم الأخير بالتحور ليتفادى الأجسام المضادة للجهاز المناعي للإنسان فيحدث التحور.

وقال خبير المناعة، إن متحور كورونا الجديد «أوميكرون B.1.1.529»، أعلنت منظمة الصحة العالمية ظهوره في جنوب أفريقيا يوم 24 نوفمبر الجاري، كما تم رصد حالة في بلجيكا وبتسوانا ودول أخرى بشكل فردي.

متحور كورونا الجديد يهدد بالانتشار والعدوى

وواصل راشد، قائلا إن خطورة متحور كورونا الجديد تمكن في أن هذا النوع يخشى العلماء أن يكون له قدرة كبيرة جدا على الانتشار والعدوى، وإحداث إعادة العدوى مرة أخرى، وبخصوص لقاح متحور كورونا الجديد أوضح أن جميع اللقاحات الموجودة تم تصنيعها ضد فيروس كورونا، ولها فاعلية كبيرة جدا بنسبة 80% قبل ظهور أوميكرون.

وأكد الدكتور محمد راشد، أنه بخصوص لقاح متحور كورونا الجديد، فقد تبين أن البروتين الشوكي الخاص به نسبة كبيرة من التحور، مما قد يجعل فاعلية اللقاحات الموجودة تكون أقل، «ونلاحظ أن هذه التحورات ظهرت معظمها في دول أفريقية نظرا لضعف منظومة التلقيح أو التطعيم، لأنه يجب أن يتم تطعيم 70% من الكرة الأرضية لمنع حدوث أي تحورات ومنها أوميكرون».

تصنيع لقاح متحور كورونا الجديد

وحول تصنيع لقاح متحور كورونا الجديد، قال راشد، إن ذلك قد يتم «خلال 100 يوم على الأكثر، إذا لم تستطع اللقاحات الحالية مواجهته بنسبة 100%، ونؤكد على استمرار الإجراءات الاحترازية الشيء الآمن الوحيد الآن والتباعد الاجتماعي والجسدي واستخدام الكحول والكمامة».

واختتم استشاري التحاليل والمناعة كلامه عن متحور كورونا الجديد، قائلا إنه طالما لا يوجد لقاح فعال لجميع سكان الكرة الأرضية «ستظل المتحورات موجودة ما لم يصدر علاج يحاصر هذا الفيروس وأن يتم تطعيم ما لا يقل عن 70% من سكان العالم».