وفاء عامر تدعم رشوان توفيق: لا أتدخل في شئون أسرية ولكن أردت جبر خاطره

دعمت الفنانة وفاء عامر، الفنان القدير رشوان توفيق في أزمته مع ابنته «آية» وزوجها، بعد تحريكهما لدعوى حجر ضده، وهو ما أصابه بالحزن الشديد وفقاً لتصريحاته مع وسائل الإعلام، أمس السبت.

وكتبت «عامر»، عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيس بوك»: «أستاذ رشوان توفيق أب لنا جميعاً، أقسم بالله ما حد يزعلك، كلنا معاك، وعايزينك وبنحبك وبندعي لك، إحنا جيل أنت قدوتنا».

وفاء عامر عن رشوان توفيق: رجل محترم وأدواره رائعة

وكشفت وفاء عامر لـ «الوطن»، سبب كتابتها للمنشور قائلة: «أنا لا أتدخل في شئون أسرة، ولكنه موقف ظهر للعلن، وموقفي هنا كابنة له داخل الوسط الفني، فأنا أضع نفسي في هذه المكانة، وقلبي وعقلي هما من حركاني لكتابة هذا المنشور، لأن الأستاذ رشوان توفيق رجل محترم وحنون وأدواره رائعة، وهذا ليس كلامي وحدي ولكنه كلام كل من ينتمي لهذه المهنة، فيكفي تاريخه الفني الجميل وتدينه الوسطي».

وأضافت: «لا أجرؤ على الحديث عن عائلة، ولكني جبرت بخاطر رجل في هذا السن، حيث أفنى حياته في إسعاد الملايين، وأتمنى أن تنتشر منشورات كالتي كتبتها دون الخوض في مشاكل أسرية، بحيث نسعده ويشعر أن هناك من يحبه ويدعمه».

رشوان توفيق: أعيش محنة صعبة مع ابنتي وزوجها

ووصف الفنان رشوان توفيق أزمته الراهنة مع ابنته وزوجها بـ «المحنة الصعبة»، خاصة أنها وصلت إلى ساحات المحاكم، لافتاً إلى أنه قام بتوزيع ميراثه وفقاً للشرع على أولاده، لأنه يريد أن يقابل الله وهو مُنفذ لشرعه.

وأوضح الفنان الكبير أن زوج ابنته يسعى لهدم بيت الحب الذي بناه على مدار سنوات عمره، حيث أكد الفنان القدير أنه مشفق على ابنته التي ربما تم التأثير عليها لأنها إنسانة بسيطة وهادئة الطباع.