محافظ أسيوط يوجه بالمتابعة المستمرة لمشروعات «حياة كريمة»

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، قيادات المحافظة بالمتابعة المستمرة والميدانية لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومرحلتها الجديدة المشروع القومي لتطوير الريف المصري بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ الأعمال؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بقرى الريف المصري وتوفر حياة كريمة للمواطنين.

ووفقًا لتوجيهات المحافظ، تفقدت المهندس فاطمة أحمد إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة بعض مشروعات مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية وبعض مشروعات الصرف الصحي، التي ينفذها جهاز تعمير سوهاج بقرى مركز صدفا؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وفقًا للاشتراطات الفنية والمدة الزمنية لنهو المشروعات.

متابعة أعمال مشروعات الصرف الصحي

وأشارت السكرتير العام المساعد للمحافظة، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى إنها تابعت تنفيذ الأعمال بمشروعات مجمعات الخدمات التي يجري تنفيذها بقرى أولاد الياس ومجريس بمركز صدفا، فضلاً عن تفقد ومتابعة أعمال مشروعات الصرف الصحي بقرى المركز، والوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها وفقًا للخطة الزمنية، كما تفقدت بعض المواقع المقترحة لإقامة بعض المشروعات التنموية والخدمية بقرى المركز ومعاينتها على الطبيعة؛ لبيان مدى صلاحيتها لإقامة تلك المشروعات وتذليل كافة العقبات.

تطوير 7 مراكز بالمحافظة ضمن «حياة كريمة»

يذكر أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بإجمالي 149 قرية و894 تابعًا، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بـ4 مراكز هي «ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح»، ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي «منفلوط وديروط»، كما يتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.