سويسرا تجري استفتاء على قانون «شهادات كورونا» وسط تصاعد الإصابات

قالت وكالة اسوشيتدبرس الأمريكية، إن الناخبين السويسريين يدلون بأصواتهم في استفتاء، اليوم الأحد، بشأن تشريع يقضي بفرض استخدام شهادة «كوفيد-19» الخاصة، التي تسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح أو تعافوا أو قاموا بإجراء اختبارا سلبيا بحضور الفعاليات والتجمعات العامة.

ومن المقرر أن يمنح التصويت الرأي العام السويسري صوتا نادرا نسبيا فيما يتعلق بسياسة الحكومة لمكافحة فيروس كورونا في أوروبا، القارة التي تعد حاليا المركز العالمي للجائحة.

القانون ينص على مساعدة العمال والشركات المتضررة

ويأتي التصويت على قانون «كوفيد-19»، والذي ينص أيضا على توفير مليارات الفرنكات السويسرية لمساعدة العمال والشركات المتضررة من الفيروس، في الوقت الذي تواجه فيه سويسرا، مثل العديد من الدول الأخرى في أوروبا، ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لكن الحكومة السويسرية، على عكس الحكومات الأخرى، لم تفرض قيودا جديدة.

ونقلت الوكالة عن محللين إن حكومة سويسرا لا تريد إثارة المزيد من المعارضة لسياساتها لمكافحة كورونا قبل اختبار الرأي العام الشعبي، اليوم الأحد، في صناديق الاقتراع، ومع ذلك، قد تكثف الحكومة جهودها لمكافحة كورونا في حال موافقة الناخبين في الاستفتاء.

غالبية السويسريين يؤيدون القانون

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الغالبية العظمى من السويسريين سيصوتون بنعم على القانون الساري بالفعل، بينما سيؤدي التصويت بلا إلى إنهاء للقيود، وكذلك تجميد المدفوعات، لكن معارضي القانون جمعوا أموالا طائلة لحملتهم في الأسابيع الماضية، واكتسبوا الدعم من الخارج.

وكانت السلطات الصحية السويسرية قد حذرت من الموجة الخامسة المتزايدة في البلاد، حيث تتماشى معدلات التطعيم تقريبا مع تلك الموجودة في الجارتين الأشد تضررا، النمسا وألماني.

وفي سياق متصل، ارتفع متوسط عدد الإصابات على مدى سبعة أيام في سويسرا إلى أكثر من 5200 حالة يوميا من منتصف أكتوبر إلى منتصف نوفمبر، بزيادة أكثر من خمسة أضعاف، مع منحنى تصاعدي مثل ذلك الموجود في دول ألمانيا والنمسا.