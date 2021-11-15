تخوف عالمي من الموجة الخامسة لـ كورونا وتحذيرات من «الأمان الزائف»

تشهد أغلب بلدان العالم هذه الأيام، ارتفاع عدد الحالات المصابة بـ فيروس كورونا مرة أخرى، وهو ما اعتبره الكثير من المختصين مؤشرًا مبكرًا على الموجة خامسة من الإصابات والوفيات ذات الصلة بمتحور دلتا بالتزامن مع تلقي عدد كبير من المواطنين للقاح.

تحذيرات من الأمان الزائف

وكشفت مجلة التايم الأمريكية، في تقرير لها، أن هناك مخاوف لدى المواطنين حول العالم، من آثار الموجة الخامسة لفيروس كورونا، لكنها بشكل بشكل مختلف عن بداية أزمة الوباء في مارس 2020، وسط تحذيرات من المسؤولين وخبراء الأمراض الصدرية والأوبئة في الولايات المتحدة من دور «الأمان الزائف» في إحداث موجة إصابات جديدة تصعب السيطرة عليها.

الصحة: لا توجد مؤشرات للموجة الخامسة في مصر

وفي وقت سابق، أكد مصدر بوزارة الصحة المصرية، أن الوقت الحالي يشهد ارتفاعا في أعداد المصابين بالعدوى، ولكن هذه الإصابات معظمها بسيطة ومتوسطة، و85% منها داخل العزل المنزلي.

وأفاد المصدر خلال حديثه لـ«الوطن»، أن هذه الحالات لا تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفيات، والسبب في ذلك هو اللقاح، فضلا عن أن الموجة الرابعة لفيروس كورونا، شهدت انخفاضا في معدلات الوفاة عكس الموجات الثلاث السابقة، ولا توجد أي مؤشرات لدخول مصر في الموجة الخامسة للفيروس حتى الآن.

طبيبة: هناك سعي لتطعيم 80% من المصريين

من جانبها قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، رئيس قسم البكتيريا بجامعة القاهرة، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا لازالت مستمرة، فضلا عن أن هناك تزايدا في أعداد المصابين والوفيات في ظل اهتمام واسع من قبل الحكومة على خفض معدلات الإصابة خلال الفترة الماضية.

وأوضحت استشاري البكتيريا والمناعة خلال حديثها لـ«الوطن»، أن هناك مساع من قبل الدولة لمواجهة انتشار العدوى بتوفير اللقاحات، ومن الضروري أن يكون هناك سعي لتطعيم 80% من المواطنين للتصدي للموجة الخامسة من الجائحة، محذرة من الإصابات خلال الموجة القادمة والتي تشكل مخاطر ملحوظة على الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح الذي بدوره يقلل نسبة الدخول إلى العناية المركزة، ووجود المتغيرات التي تظهر نتيجة للفيروس.