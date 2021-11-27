4 عوامل وراء الهبوط الحاد بالأسواق العالمية.. وتأثير طفيف على البورصة

شهدت الأسواق العالمية تراجعات عنيفة بنهاية الأسبوع، لتسجل الأسهم الأمريكية خسائر قوية تعد هي الأكبر خلال 2021، حيث خسر مؤشر داوجونز 900 نقطة، وكذلك الأسهم الأوروبية التي خسرت أكثر من 3%.

وقال محمود عطا مدير الاستثمار بشركة «يونيفرسال» لتداول الأوراق المالية في حديثه لـ«الوطن»، إنَّ هناك 4 عوامل عززت من موجة الهبوط العنيف بأسواق المال العالمية وعلى رأسها الأمريكية يتبعها الأوروبية والآسيوية مع نهاية تعاملات الأسبوع قبل الأخير من شهر نوفمبر 2021.

الهبوط بعد ارتفاعات قوية

وأوضح أنَّ من أهم تلك الأسباب الارتفاعات القوية التي حدثت في هذه الأسواق خلال الفترات الماضية، وبالتالي فإنّه من الطبيعي أن تشهد موجة عمليات تصحيح حاد من الناحية الفنية، مبينًا أنَّه بالنظر إلى مؤشر الداو جونز الأمريكي نجد أنه صعد من مستويات 18000 نقطة وصولاً لقرابة مستويات 36 ألف نقطة آي ما يوازي صعود بنسبة 100٪ وكذلك أسواق أوروبا وبعض الآسيوية والخليجية التي صعدت بنسب تجاوزت 50٪.

عمليات تصحيح لمعاودة الصعود

وأكّد «عطا»: «من الطبيعي أن تشهد عمليات تصحيح عنيفة لمعاودة الصعود مرة أخري"، مشيرًا إلى أنَّ التصحيح الفني العنيف لمؤشرات الأسهم العالمية الذي شهدناه أمس الجمعة جاء مع وجود العامل الثاني وهي التخوفات التي زادت ببعض الدول العالمية من متحوّر كورونا الجديد «بتسوانا» القادم من أفريقيا.

ارتفاع معدلات التضخم

وتابع أنَّ هناك عامل ثالث عزز من ذلك الهبوط العنيف وهو ارتفاع معدلات التضخم عالميا وحالة الارتباك، التي يشهدها الاقتصاد العالمي بسبب ذلك مع الترقب لتغير السياسيات النقدية من قبل البنوك المركزية.

تراجع أسعار النفط

وأشار إلى أنَّ العامل الرابع الذي أسهم في ذلك الهبوط هو التراجع القوي لأسعار النفط بنسب تقترب من 7% مع اندلاع خلافات بشأن سياسيات الإنتاج بين أوبك بلس والولايات المتحدة وبعض الدول الكبرى المستهلكة، التي قررت مؤخرًا استخدام الاحتياطي الاستراتيجي وسط ترقب اجتماع منظمة أوبك العالمية يوم 2 شهر ديسمبر المقبل.

تأثير طفيف على بورصة مصر

وعلى مستوى البورصة المصرية، قال مدير الاستثمار بشركة «يونيفرسال» إنَّ تأثير موجة الهبوط التي تشهدها الأسواق العالمية علي البورصة المصرية سيكون طفيفا ولن يمتد لأكثر من جلسة أو جلستين.

وبين أن ذلك لعدة أسباب أهمها أن السوق المصري أسعار أسهمه المدرجة مازالت عند مستويات متدنية ولم تواكب موجة الصعود التي شهدها العالم بداية من مارس 2020 وحتى الآن بخلاف الهبوط العنيف الذي حدث بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة خلال الفترات الماضية.

واستكمل أنَّ تأثير موجة الهبوط الحالية بالأسواق العالمية علي المؤشر الرئيسي egx30 سيكون محدود جدا، أما بالنسبة لمؤشر egx70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فلن يتأثر خلال الفترات القادمة بل سيشهد أداءً إيجابيًا، نظراً لما شهدته أسهم مؤشر السبعيني من موجة هبوط عنيفة نتيحة للضغوط البيعية الحادة بسبب إلغاء العمليات، مؤكّدًا أنَّ السوق المصري ما يزال به فرص استثمارية جيدة في ظل هذه الأسعار المتدنية على المدى المتوسط والطويل.