نائب رئيس بنك ناصر: أولوياتنا دعم أفكار الشباب وريادة الأعمال

شارك محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، في فاعليات افتتاح مشروع حاضنة تطوير ريادة الأعمال في مصر للحرف اليدوية والصناعات البيئية في محافظة الوادي الجديد، والذي اطلقه الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وجاء ذلك بحضور اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وعدد من قيادات الجهاز التنفيذي بالمحافظة وشركاء التنمية في المشروع على رأسهم سامويل كامارا، مدير المشروعات ببنك التنمية الإفريقي والذي يتولى إدارة المشروع من خلال دعم من برنامج الدانمارك العربي وجيهان السكري خبير التنمية الاجتماعي و والاقتصادية ببنك التنمية الإفريقي.

أهمية أفكار الشباب وريادة الأعمال

وقال عشماوي، إن البنك برئاسة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، يؤمن بالدور المهم والتأثير الكبير للشركات الناشئة ورجال الأعمال وأهمية دعم الشباب المصري كركيزة أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أن دعم أفكار الشباب وريادة الأعمال يعد أحد أهم أولويات البنك والذي يأتي تماشيا مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.

وأشار عشماوي، إلى أن البنك له باع طويل في دعم الشباب المصري من خلال عده مبادرات في مجال ريادة الأعمال وخاصة في محافظة الوادي الجديد، حيث سبق وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة، بشأن تمويل صغار العملاء لتطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي، بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى.

مبادرات بنك ناصر في محافظة الوادي الجديد

وأوضح عشماوي، أن المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل 1000 بئر، كبداية لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، بالإضافة إلى توفير 5 قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه.

وتابع عشماوي، أنه في إطار هذا المشروع سيتم الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية ومساهمة من البنك في ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وخلق الوظائف وزيادة الناتج المحلي وقدراته التنافسية، وجاري دراسة تمويل عده منتجات بالوادي الجديد أيضًا مثل تمويل ثلاجات حفظ التمور ومشروع أكياس النخيل ومشروع صناعة الحرير ومشروع تدوير مخلفات النخيل.

توقيع بروتوكول لتبني مشروعات شباب الوادي الجديد

ومن جانبه قال عبدالوهاب لطفي مستشار مجلس إدارة البنك للتطوير والتعاون الدولي، إن مشاريع ريادة الأعمال يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة وخاصة في المناطق النائية بمصر.

وفي إطار استراتيجية البنك لدعم المشروعات الصغيرة، وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال، أكد أن البنك بصدد توقيع بروتوكول مع أكاديمية البحث العلمي لتبني أفكار ومشروعات شباب محافظة الوادي في مجال الصناعات المرتبطة بالمحافظة.

والجدير بالذكر أن البنك سبق قام بإطلاق مبادرة «رواد النيل» التي تؤكد على دور القطاع المصرفي في تدعيم النشاط الابتكاري للشباب واحتضان الشركات الناشئة، حيث تم تدشين أول مركز لتطوير الأعمال بفرع 6 أكتوبر لدعم ريادة الأعمال والوصول لأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة.

كما يقدم المركز الخدمات غير المالية التي يفتقدها أصحاب هذه المشروعات لتحسين بيئة عمل المشروعات الصغيرة مثل رعاية أفكار المشروعات وتأسيس المشروعات الجديدة، وإرشاد العميل للخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة لتسجيل النشاط، والمساعدة في إعداد دراسة جدوى متكاملة للمشروع وتوفير المعرفة والتدريب، وتحفيز رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم ورفع قدراتهم التنافسية بالسوق.