الإحصاء: زيادة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأفريقي 35.7% في 2021
كتب:
الوطن
12:06 م | الخميس 18 نوفمبر 2021
الجهاز المركزي
ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأفريقي، ارتفع في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 بنسبة 35.7%.
الصادرات
وبحسب بيان، بلغت قيمة إجمالي الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي 3974 مليون دولار، في الفترة من يناير / سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار، عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 37.8%، بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020، وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 64.0% من إجمالي التكتل، وجاء الترتيب كما يلي:
- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (711 مليون دولار) بنسبة 17.9% من إجمالي التكتل.
- السودان: بلغت قيمة الصادرات (588 مليون دولار) بنسبة 14.8% من إجمالي التكتل.
- المغرب: بلغت قيمة الصادرات (513 مليون دولار) بنسبة 12.9% من إجمالي التكتل.
- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (448 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل.
- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (284 مليون دولار) بنسبة 7.1% من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:
- لدائن ومصنوعاتها: بلغت قيمة الصادرات (421 مليون دولار) بنسبة 10.6% من إجمالي السلع.
- ملح، كبريت، أتربة، أحجار وأسمنت: بلغت قيمة الصادرات (322 مليون دولار) بنسبة 8.1% من إجمالي السلع.
- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها: بلغت قيمة الصادرات (212 مليون دولار) بنسبة 5.3% من إجمالي السلع.
الواردات
بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الأفريقي 1455 مليون دولار في الفترة من يناير / سبتمبر 2021، مقابل 1118 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 30.2%، بينما كانت الواردات 1430 مليون دولار عام 2020، وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 72.0% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي:
- السودان: بلغت قيمة الواردات (258 مليون دولار) بنسبة 17.7% من إجمالي التكتل.
- زامبيا: بلغت قيمة الواردات (251 مليون دولار) بنسبة 17.3% من إجمالي التكتل.
- المغرب: بلغت قيمة الواردات (191 مليون دولار) بنسبة 13.1% من إجمالي التكتل.
- كينيا: بلغت قيمة الواردات (173 مليون دولار) بنسبة 11.9% من إجمالي التكتل.
- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (171 مليون دولار) بنسبة 11.8% من إجمالي التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:
- نحاس ومصنوعاته: بلغت قيمة الواردات (489 مليون دولار) بنسبة 33.6% من إجمالي السلع.
- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها: بلغت قيمة الواردات (242 مليون دولار) بنسبة 16.6% من إجمالي السلع.
- بن وشاي ومتة وبهارات وأقاوية: بلغت قيمة الواردات (164 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالي السلع.