الإحصاء: زيادة التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأفريقي 35.7% في 2021

ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنّ التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ودول الاتحاد الأفريقي، ارتفع في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2021 بنسبة 35.7%.

الصادرات

وبحسب بيان، بلغت قيمة إجمالي الصادرات لدول الاتحاد الأفريقي 3974 مليون دولار، في الفترة من يناير / سبتمبر 2021، مقابل 2883 مليون دولار، عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 37.8%، بينما كانت الصادرات 3985 مليون دولار عام 2020، وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 64.0% من إجمالي التكتل، وجاء الترتيب كما يلي:

- ليبيا: بلغت قيمة الصادرات (711 مليون دولار) بنسبة 17.9% من إجمالي التكتل.

- السودان: بلغت قيمة الصادرات (588 مليون دولار) بنسبة 14.8% من إجمالي التكتل.

- المغرب: بلغت قيمة الصادرات (513 مليون دولار) بنسبة 12.9% من إجمالي التكتل.

- الجزائر: بلغت قيمة الصادرات (448 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالي التكتل.

- كينيا: بلغت قيمة الصادرات (284 مليون دولار) بنسبة 7.1% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالي:

- لدائن ومصنوعاتها: بلغت قيمة الصادرات (421 مليون دولار) بنسبة 10.6% من إجمالي السلع.

- ملح، كبريت، أتربة، أحجار وأسمنت: بلغت قيمة الصادرات (322 مليون دولار) بنسبة 8.1% من إجمالي السلع.

- آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها: بلغت قيمة الصادرات (212 مليون دولار) بنسبة 5.3% من إجمالي السلع.

الواردات

بلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الأفريقي 1455 مليون دولار في الفترة من يناير / سبتمبر 2021، مقابل 1118 مليون دولار عن نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 30.2%، بينما كانت الواردات 1430 مليون دولار عام 2020، وتركزت أعلى القيم في 5 دول أفريقية بنسبة 72.0% من إجمالي هذا التكتل، وجاء ترتيب الدول كالتالي:

- السودان: بلغت قيمة الواردات (258 مليون دولار) بنسبة 17.7% من إجمالي التكتل.

- زامبيا: بلغت قيمة الواردات (251 مليون دولار) بنسبة 17.3% من إجمالي التكتل.

- المغرب: بلغت قيمة الواردات (191 مليون دولار) بنسبة 13.1% من إجمالي التكتل.

- كينيا: بلغت قيمة الواردات (173 مليون دولار) بنسبة 11.9% من إجمالي التكتل.

- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (171 مليون دولار) بنسبة 11.8% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

- نحاس ومصنوعاته: بلغت قيمة الواردات (489 مليون دولار) بنسبة 33.6% من إجمالي السلع.

- وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها: بلغت قيمة الواردات (242 مليون دولار) بنسبة 16.6% من إجمالي السلع.

- بن وشاي ومتة وبهارات وأقاوية: بلغت قيمة الواردات (164 مليون دولار) بنسبة 11.3% من إجمالي السلع.