الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 2.20%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2021، حيث حدّث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).

وبحسب بيان، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 116.05 خلال شهر سبتمبر 2021 (أولي)، مقابل 113.56 خلال شهر أغسطس 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.20%.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا

- بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 144.33 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021، حيث بلغ 138.05 بارتفاع قدره 4.55% وذلك لتلبية احتياجات السوق.

- بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 129.04 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021، حيث بلغ 121.72 بارتفاع قدره 6.01% لزياده الطلب علي الأدوية في ظل ازمه كورونا.

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا

- بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 365.42 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021، حيث بلغ 389.93 بنسبة انخفاض قدرها 6.29% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

- بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 98.25 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021، حيث بلغ 121.89 بنسبة انخفاض قدرها 19.39% بسبب انخفاض الطلب على عدد من الأجهزة الكهربائية نتيجة دخول موسم الشتاء.