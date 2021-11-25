الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 2.20%
كتب:
الوطن
02:45 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهر سبتمبر 2021، حيث حدّث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنة الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي، وفقا لدليل النشاط الصناعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013).
وبحسب بيان، بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) 116.05 خلال شهر سبتمبر 2021 (أولي)، مقابل 113.56 خلال شهر أغسطس 2021 (نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 2.20%.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعا
- بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 144.33 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021، حيث بلغ 138.05 بارتفاع قدره 4.55% وذلك لتلبية احتياجات السوق.
- بلغ الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 129.04 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021، حيث بلغ 121.72 بارتفاع قدره 6.01% لزياده الطلب علي الأدوية في ظل ازمه كورونا.
الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضا
- بلغ الرقم القياسي لصناعة المشروبات 365.42 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021، حيث بلغ 389.93 بنسبة انخفاض قدرها 6.29% وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
- بلغ الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 98.25 خلال شهر سبتمبر 2021 مقارنة بشهر أغسطس 2021، حيث بلغ 121.89 بنسبة انخفاض قدرها 19.39% بسبب انخفاض الطلب على عدد من الأجهزة الكهربائية نتيجة دخول موسم الشتاء.