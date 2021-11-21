«الإحصاء»: 5% زيادة في ساعات البث المرئي بالتلفزيون خلال 2019-2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانا صحفيا عن اليوم العالمي للتليفزيون، الذي يحتفل به يوم 21 نوفمبر من كل عام، والذي أقرته الأمم المتحدة عام 1996، وجاء هذا الحدث اعترافا بالتأثير المتزايد للتليفزيون فى عمليه صنع القرار، وأثره في السياسة العالمية، كما مكن الجميع من متابعة أبرز المعلومات المهمة، وغيرها من الأحداث البارزة.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية عن الهيئة الوطنية للإعلام، ما يلي:

178.9 ألف ساعة عام 2019/2020

- بلغ إجمالي عدد ساعات البث المرئي لقنوات التليفزيون كافة «الرئيسية – الفضائية المصرية – الإقليمية – قنوات النيل المتخصصة – الإخبارية» 178.9 ألف ساعة عام 2019/2020، مقابل 170.3 ألف ساعة عام 2018/2019، بنسبة زيادة قدرها 5%.

- احتل المجال الاجتماعي النـصيب الأكـبر في عدد ساعات الإرسال عام 2019/2020؛ إذ بلغ 38910 ساعة، بنسبة 21.8% من إجمالي عدد الساعات، بمتوسط 106 يوميا، يليه المجال الترفيهي بعدد ساعات 25797، بنسبة 14.4%، بمتوسط 70 ساعة يوميا، يليه المجال الثقافي بـ24271 ساعة، بنسبة 13.6%، بمتوسط 66 ساعة يوميا.

- بلغ المتوسط اليومي لساعات البث المرئي للقنوات الرئيسية والإقليمية «الأولى، الثانية، القاهرة، القنال، الإسكندرية، الدلتا، الصعـيد، طـيبة»، 152 ساعة يوميا عام 2019/2020.

عدد ساعات بث قطاع التليفزيون «الرئيسية/ الفضائية»

- بلـغ إجمالي عدد ساعات بـث قـطاع التليفزيون «القناة الأولي – القناة الثانية – الفضائية المصرية - الفضائية الموجهة لأمريكا- تايم سبورت»، 43.9 ألف ساعة عام 2019/2020، مقابل 35.8 ألف ساعة عام 2018/2019، بزيادة قدرها 22.8%.

0.4 % زيادة في عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية

- بلغ عدد ساعات البث المرئى لقطاع القنوات الإقليمية «القاهرة – القنال – الإسكندرية – الدلتا – الصعيد– طيبة» 38318 ساعة عام 2019/2020، مقابل 38180 ساعة عام 2018/2019، بنسبة زيادة قدرها 0.4%.

- بلغ عدد ساعات البث المرئي لقناة القاهرة 6896 ساعة عام 2019/2020، مقابل 6810 ساعة عام 2018/2019، بنسبة زيادة قدرها 1.3%.

عدد ساعات الخدمات الإخبارية

- بلغ عدد ساعات بث الخدمات الإخبارية «قناة مصر الإخبارية – النيل الدولية – إذاعة الأخبار- راديو مصر» 26352، عام 2019/2020، وتتضمن عدد ساعات الإرسال 8784 ساعة خاصة بالبث المسموع لراديو مصر.

- بلغ إجمالي عدد ساعات بث قطاع قنوات النيل المتخصصة «دراما – سبورت – لايف – سينما – كوميدي – الأسرة والطفل – الثقافية– القناة التعليمية – ماسبيرو زمان» 79056 ساعة، خلال عام 2019/2020، مقابل 78840 عام 2018 /2019، بنسبة زياده قدرها 0.3%.

- بلغ المجال الاجتماعي أعلى نسبة لعدد ساعات البث المرئي بقطاع قنوات النيل المتخصصة عام 2019/2020؛ إذ بلغ 21940 ساعة بنسبة 27.8% من إجمالي عدد ساعات الإرسال، يليه الترفيهي 17552 ساعة، بنسبة 22.2%.