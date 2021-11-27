«الإحصاء»: 128,9 مليار دولار إجمالي متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي 19/2020

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، النشرة السنوية لإحصاءات متحصلات ومدفوعات النقد الأجنبي عام 2019/2020.

ووفق بيان أصدرته الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن من أهم المؤشرات ما يلي:

128,9 مليار دولار.. إجمالي متحصلات النقد الأجنبي

- بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي 128,9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020، مقابل 122,1 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 5,6%، وجاءت المتحصلات الحكومية كأبرز القطاعات زيادة في متحصلات النقد الأجنبي، إذ وصلت إلى 3,9 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020، مقابل 0,7 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 457,0 %.

- بلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي 2,143 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020، مقابل 124,2 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 15,3%، وجاءت مدفوعات الحساب المالي (استثمارات الحافظة) كأبرز أوجه مدفوعات النقد الأجنبي لتصل إلى 27,7 مليار دولار أمريكي عام 2019/2020، مقابل 16,3 مليار دولار أمريكي عام 2018/2019 بنسبة زيادة قدرها 70,0%.

السعودية تتصدر قيمة المتحصلات الوافدة

- تركزت قيمة متحصلات النقد الأجنبي الوافدة من حيث التنوع الجغرافي في المنطقة العربية، حيث بلغت قيمتها 1,53 مليار دولار عام 2019/2020 بنسبة 2,41% من إجمالي المتحصلات الوافدة، وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية بقيمة متحصلات تبلغ 3,22 مليار دولار بنسبة 42,0% من إجمالي متحصلات الدول العربية الوافدة.

- تركزت مدفوعات النقد الأجنبي المغادرة خلال عام 2019/2020، من حيث التنوع الجغرافي تجاه دول القارة الأوربية نسبة 1,38% من إجمالي المدفوعات و بقيمة تبلغ 5,54 مليار دولار مقابل 47,4 مليار دولار العام السابق وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بقيمة مدفوعات 5,18 مليار دولار.

انخفاض قيمة التعاملات مع دول دول الكوميسا

- انخفضت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الكوميسا، التي تضم 21 دولة (مصر عضو بها) لتصل إلى 4,1 مليار دولار مقابل 5,1 مليار دولار في العام السابق، في الوقت الذي ارتفع فيه ميزان المعاملات النقدية ليحقق فائضا يصل إلى 2,0 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 3,0 مليار دولار في العام السابق متأثرة بالتوجه العام نحو توطيد العلاقات مع دول القارة الأفريقية.

- ارتفعت قيمة التعاملات النقدية (متحصلات ومدفوعات) مع دول الاتحاد الأوروبي (EU)، (مصر ليست عضو بها) لتصل إلى 7,75 مليار دولار مقابل 3,66 مليار دولار في العام السابق بنسبة ارتفاع قدرها 2,14 % مع ارتفـاع عجـز ميزان المعاملات النقدية إلى 0,17 مليار دولار عام 2019/2020 مقابل 9,13 مليار دولار في العام السابق.