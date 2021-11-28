دفن جثمان طفلة قتلها والدها ضربا في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق بدفن جثمان طفلة توفيت ضربا على يد والدها في الإسماعيلية وتسليم الجثمان لذويها بعد انتهاء التحقيقات، وفحص الطبيب الشرعي للجثمان. وبحسب المصادر الطبية فإن الطفلة وصلت إلى المستشفى بها عدد من الإصابات ومقيدة بالحبال ويظهر على جسدها آثار التعذيب والضرب مما تسبب في وفاتها.

الأب يعترف بالواقعة ويمثل الجريمة

وقالت المصادر إن الأب اعترف بارتكابه للواقعة تفصيليا ومثل الجريمة داخل المنزل، مشيرا إلى أنه طلب منها الدخول إلى المنزل والكف عن اللعب إلا أنها تأخرت في الانصياع إلى أوامره.

ولفظت الطفلة رحاب، 12 سنة، أنفاسها الأخيرة على يد والدها إثر تعديه بالضرب المبرح على طفلته، أمس الجمعة، فيما تحفظت الشرطة على أداة ارتكاب الجريمة.

وقالت المصادر الأمنية في الإسماعيلية إن المتهم اعترف بارتكابه وقائع ضرب لأبنائه الآخرين في المنزل أيضاً، فيما أكدت التحريات على تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

الأم تركت المنزل منذ 7 أشهر

وقالت المصادر الأمنية إن الأم تركت المنزل منذ أكثر من 7 أشهر بسبب اعتداء المتهم عليها، وعلى أبنائه بشكل مستمر ورفضه للعمل واعتياده على الإنفاق من أموال ابنه الأكبر.

وأضافت المصادر أن المتهم سبق اتهامه في أكثر من قضية ما بين سرقة وحيازة وتعاطي مواد مخدرة وضرب وتشاجر وأنه منذ فترة عاطل عن العمل.

وأمرت النيابة العامة، أمس السبت، بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه وتمثيله للواقعة في مكان ارتكاب الجريمة.