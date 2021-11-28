والدة أسماء المقتولة على يد زوجها بالمنوفية: معرفتهاش

كشفت أسرة أسماء سعد، والتي قتلت على يد زوجها في قرية إبنهس التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، عن كواليس ما حدث في الواقعة، بعد أن خنقها المتهم مستخدما سلك كهرباء تاركا خلفه 14 عاما عاشاها سويا وأنجبا طفلين، ليتفاجأ رجال الشرطة بقيام المتهم بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة ومبلغا عن الجريمة التي ارتكبها.

والدة الزوجة: روحت أشوفها لقيتها جثة

وقالت «نصرة»، والدة الزوجة المقتولة في المنوفية، إنها كانت تطمئن بشكل مستمر على ابنتها وفي أحد المرات لم ترد على هاتفها «قلقت عليها وروحت أشوفها مردتش فاتصلت بزوج بنتي التانية، وكسرنا باب الشقة لأني سمعت صوت تليفونها بيرن جوه البيت، وفجأة لقيتها نايمة على السرير»، مؤكدة أنها عثرت على جثتها على سريرها ووجها لونة أزرق من شدة الخنق على رقبتها، قائلة «معرفتش بنتي من وشها الأزرق وقعدت أقول دي مش بنتي دي مش بنتي».

وأضافت والدة الزوجة المقتولة «أسماء»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ابنتها كانت تعمل من الصباح حتى المساء لتوفير رزق أولادها «كانت بتساعد جوزها علشان البيت يبقى كويس، والعيال يتعلموا أحسن تعليم، وفي الآخر جوزها يقتلها»، مطالبة بإعدام المتهم ليكون عبره لغيره.

والد القتيلة: بطالب بإعدام المتهم.. وبنتي كانت طيبة

من جانبه قال محمد سعد والد الزوجة المقتوله، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ابنته كانت طيبة القلب ومحبوبة من الجميع وكانت لا تتأخر عن خدمة أسرتها، وأضاف باكيا «بنتي دي مكنتش بتزعل حد أبدا، وكانت بتطلع تشتغل ورجليها بتورم علشان تربي ولادها لأن زوجها القاتل بيشتغل 24 ساعة ويقعد في البيت زيهم»، مطالبا بأقصى عقوبة للمتهم.