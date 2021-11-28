كوريا الجنوبية تقيد إصدار تأشيرات دخول من 8 دول أفريقية بسبب أوميكرون

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، أمس السبت، أن البلاد ستقيد بدءا من اليوم الأحد، إصدار تأشيرات الدخول من 8 دول أفريقية، من بينها جنوب أفريقيا، لمنع وصول سلالة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، التي تحمل اسم «B.1.1.529» أو «أوميكرون»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وتم تسجيل أول إصابة بـ«أوميكرون»، بـ بوتسوانا في 11 نوفمبر الجاري لدى مواطن من جنوب إفريقيا. وقالت سلطات كوريا الجنوبية الصحية، إن جنوب أفريقيا و7 دول أخرى مجاورة: «بوتسوانا-زيمبابوي-ناميبيا-ليسوتو-إيسواتيني-موزمبيق-مالاوي»، سيتم إدراجها كدول تحت المراقبة الوثيقة، وستخضع لقيود إصدار التأشيرات ومتطلبات الحجر الصحي الصارمة.

وكانت منظمة «الصحة العالمية»، أعلنت في وقت سابق، عن قلقها إزاء «أوميكرون».وأضافت السلطات الكورية الجنوبية، أنه يجب أن يخضع جميع الكوريين الجنوبيين الوافدين من تلك المناطق للحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام في المنشآت المخصصة، مع إجراء 3 مرات لاختبار «بي سي آر» خلال هذه المدة.

المريض الأول بـ«أوميكرون» في إيطاليا حاصل على جرعتين من «لقاح كورونا»

من جانبها، قالت وسائل إعلام إيطالية، إن المريض الأول في البلاد المصاب بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»،التي تحمل اسم «أوميكرون» حصل على جرعتين من «لقاح كورونا».

وقالت وكالة «أنسا» الإيطالية، إن المريض مقيم في منطقة «كامبانيا» جنوب إيطاليا، ويعمل في شركة دولية كبيرة. وكانت السلطات الصحية الإيطالية، اعلنت في وقت سابق، تسجيل أول إصابة بـ«أوميكرون»، موضحة أن الحالة تم رصدها لدى مريض قادم إلى ميلان من موزمبيق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتحمل «أوميكرون»، عددا قياسيا من التحورات حيث يبلغ 50، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في «بروتين سبايك» الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان.

وفي الولايات المتحدة، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أمس السبت، إن رئيس البلاد، جو بايدن، ونائبته كاملا هاريس، يتلقيان إفادات عن المستجدات بشأن «أوميكرون»، بعد رصد إصابات في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

نائبة بايدن: الإدارة الأمريكية ستتحرك بصورة تدريجية

وكان بايدن، قال في وقت سابق، إن بلاده لا تعرف الكثير عن هذه السلالة سوى أنها تثير قلقا كبيرا، مضيفا: «يبدو أنها تنتشر بسرعة»، فيما اوضحت هاريس، لـ الصحفيين، ردا على سؤال عن إمكانية فرض قيود إضافية على السفر، إن الإدارة الامريكية ستتحرك بصورة تدريجية.

وكانت واشنطن، نصحت الامريكيين بعدم السفر إلى 8 دول في جنوبي قارة إفريقيا بعد إعلان الرئاسة الامريكية قيودا جديدة على السفر، فيما رفعت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، توصيات السفر الخاصة بها إلى المستوى الرابع: مرتفع جدا لعدد من الدول: جنوب إفريقيا وزيمبابوي وناميبيا وموزامبيق ومالاوي وليسوتو وإسواتيني وبوتسوانا.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن تقديره لعلماء جنوب إفريقيا بعد تعرفهم السريع على «أوميكرون»، مشيدا- خلال مكالمة مع نظيرته من جنوب إفريقيا ناليدي باندور، بحكومة جنوب إفريقيا لـ شفافيتها في مشاركة المعلومات.

وناقش الوزيران، خلال الاتصال أهمية استمرار الشراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي وجنوب إفريقيا والدول المتأثرة الأخرى في إفريقيا للمساعدة في تطعيم السكان ومكافحة آثار «كورونا»، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي يعلن: لا إغلاق لـ«المطار الدولي»

من جانبها، دعت حكومة الكويت، المواطنين لتجنب السفر فـي الوقت الراهن إلا في حالات الضرورة وخاصة الدول التي ظهرت فيها حالات من السلالة الجديدة لـ«كورونا»، فيما قال نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حمد جابر العلي الصباح، إن لا إغلاق لـ«مطار الكويت الدولي» ولا الحدود البرية والبحرية الكويتية على إثر ظهور «أوميكرون».

وفي هولندا، أعلنت السلطات الصحية، أن بعض الإصابات بـ«كورونا» التي تم اكتشافها بين مجموعة من الركاب القادمين من جنوب إفريقيا هي على الأرجح من «أوميكرون».

حكومة الاحتلال تحظر دخول جميع الأجانب إلى إسرائيل

من جانبه، أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء أمس السبت، أنه سيحظر دخول جميع الأجانب إلى إسرائيل،مضيفا في بيان، إن الحظر يدخل حيز التنفيذ منتصف ليل اليوم الأحد وسيستمر 14 يوما بانتظار موافقة الحكومة على تمديده.

كما صوت مجلس الوزراء الخاص بمكافحة «كورونا» لصالح المصادقة على استخدام أجهزة مراقبة الهواتف المحمولة لجهاز الأمن العام «الشاباك» لتتبع الاتصالات من أجل الحد من انتشار المتغير.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سجلت في وقت سابق، إصابة واحدة من «أوميكرون» بالإضافة إلى 7 حالات أخرى مشتبه بها.

وكان «المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض» أو «إي سي دي سي»، حذر في وقت سابق، من أن خطر انتشار السلالة في أوروبا مرتفع إلى مرتفع جدا.

وكان كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، كريس ويتي،قال أمس السبت، إن هناك فرصة معقولة في أن تكون لـ«أوميكرون» درجة ما من مقاومة اللقاحات، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبها، قالت وزارة الصحة السويسرية، أمس السبت، إنها وضعت عدة دول في قائمة الحجر الصحي للحد من إمكانية انتشار «أوميكرون»، موضحة أنها وسعت ضرورة الحجر الصحي لوقف انتشار السلالة الجديدة من الفيروس، ليشمل المسافرين القادمين من بريطانيا والتشيك وهولندا ومالاوي.

وأشار المكتب الاتحادي للصحة العامة السويسري، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه سيكون لزاما على المسافرين القادمين من هذه الدول إثبات عدم إصابتهم من خلال اختبار والبقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام أيضا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.