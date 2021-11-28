آمنة نصير تهاجم نجل الحويني بسبب «حقك تتجوز عليها»: كلامه نوع من الهطل

علقت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر، على ما قاله نجل إسحاق الحويني، حاتم الحويني، بشأن الزواج الثاني والذي قال فيه: «لو زوجتك أحسن واحدة في العالم وبتخدمك بعينيها ووقفت جنبك طول حياتكم ويتغسلك رجليك كل يوم لما ترجع من الشغل؛ برده من حقك تتجوز عليها؛ وده مش خيانة ليها ولا ظلم ولا افترا ولا عدم إحسان ولا طفاسة منك ولا فراغة عين ولا أي هري من ده.. إحنا اتربينا في مجتمعات متخلفة بعدت عن دين ربنا»، لتقول نصير في تعلقيها: «هذا رجل لا يحسن الكلام، ولا يعقل ما يحب أن يتعقله».

تصريحات نجل الحويني عن الزواج الثاني

وأضافت نصير في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فغسل رجل الزوج ليس من المبررات، هذا نوع من الهطل الكلامي ولا يحسن ما يقدمه طالما زوجته ناجحة ويأخذ حقه منها وحلوة العشرة، فلما يتزوج عليها، وهنا سؤال بطرحه طالما الزوج يأخذ كل حقوقه كما يقول نجل الحويني، ما الذي ينتظره من الزوجه الثانية؟».

وتابعت: «نوع من الرعونة في البحث عن مجهول أو ربما ليكتسب أمر، فالشريعة الإسلامية أباحت أمر الزواج الثاني، ولكن وضعت قيودا لفرملة من يقدم على ذلك دون اكتراث».

حالات يتاح فيها تعدد الزوجات

وأوضحت أستاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر: «الحالات التي يمكن للزوج الزواج على زوجته زوجة ثانية، في حال إذا كانت الزوجة مريضة لا تستطيع أن تطلع بحقوق زوجها، وإن كانت لا تنجب، فهذه هي الحالات التي يكون للرجل كل الحق أن يتزوج بزوجة ثانية».

واختتمت: «فزواج الرجل بلا مبرر على زوجته نوع من الظلم، فالرجل عندما يفكر في الزوجة الثانية لا يفكر إلا في نفسه ولا يفكر في نفسية زوجته، خاصة وأن الإسلام أمره بالعدل بينهما، فالسؤال هنا أين هو الرجل الذي استطاع أن يعدل بين الزوجات أمر فيه شبه استحاله».