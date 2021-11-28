«الجامعات الخاصة»: حسم موعد التقدم للطلاب الجدد الاجتماع المقبل

كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن حقيقة فتح باب التقدم للالتحاق بالجامعات الخاصة فبراير المقبل للطلاب الجدد، للحاصلين على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات خلال الفترة المقبلة، بجانب وجود عدد من المقترحات المقدمة من بعض رؤساء الجامعات الخاصة بشأن تقليل الحد الأدنى للقبول بالكليات الخاصة بعدد من التخصصات العلمية، نظراً لضعف الإقبال بها وعدم تحقيقها النسب المقررة لها من الأعداد المخصصة لكل كلية، موضحة أن أبرز الكليات التي تشهد إقبالا ضعيفا هي كليات الصيدلة والهندسة وعدد من كليت القطاع الأدبي.

مقترح لتخفيض الحد الأدنى للقبول بعدد من القطاعات

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن اجتماع «الأعلى للجامعات الخاصة» المقبل المقرر عقده منتصف ديسمبر المقبل سيتم مناقشة مقترح تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، بجانب مناقشة مواعد فتح باب التقدم مرة أخرى والفئات التي سيتم السماح لها بالتقدم للالتحاق بالكليات، مؤكدة على أن الجامعات ملتزامة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار.

الجامعات: يتم تنفيذ خطة تطعيمات كورونا لمختلف الكليات

وتابعت المصادر، أن الدراسة منتظمة بالجامعات الخاصة والمعاهد منذ انطلاقها دون رصد أي مشكلات، لافتة إلى أن هناك التزام كامل بجميع قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للدراسة وكذلك الامتحانات، مشددة على أنه يجرى تنفيذ الخطة كاملة بشأن تطعيمات فيروس كورونا، منوهة إلى أن هناك عدد من الجامعات حققت نسب تطعيمات تجاوزت الـ95% من منسوبيها.

وتجري الجامعات الخاصة، اليوم انتخابات الاتحادات الطلابية 2021-2022، وفقاً للخريطة الزمنية المعلنة من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أنه من المقرر أن تنتهي انتخابات الاتحادات بتنصيب رئيس الاتحاد ونائبه لكل جامعة يوم الخميس المقبل.