تواصل الجامعات الخاصة، استقبال طلبات الالتحاق بمختلف الكليات للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعات الخاصة، من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 وما يعادلها من شهادات، والطلاب الراغبين في التحويل من جامعة لأخرى، ويبحث المئات من الطلاب الراغبين في التحويل من جامعة لأخرى، عن شروط التحويل بين الجامعات الخاصة في مصر 2021 عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الخاصة للجامعات، حيث حدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة نسبة تحويل لا تزيد عن 10% لكل كلية يرغب الطالب في التحويل إليها.

شروط التحويل بين الجامعات الخاصة في مصر 2021/2022

واعتمد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عدد من القواعد المتعلقة بشروط التحويل بين الجامعات الخاصة في مصر 2021، لطلاب السنوات المختلفة والفرق الدراسية المتنوعة بالجامعات الخاصة، التي تتيح للطلاب الانتقال والتحويل من مكان لآخر، وتمثلت القواعد الخاصة بالتحويل بين الجامعات الخاصة، في أنّه يجب أن يكون الطالب مستوفٍ لنسب القبول في عام حصوله على شهادة الثانوية العامة، وأن يكون مضى على دراسته في الجامعة التي يرغب في التحويل منها عام دراسي كامل على الأقل، كما يجب ألا تقل النسب المئوية للمقرارات الدراسية التي درسها عن 60% ويرغب في نقلها.

أبرز شروط التحويل بين الجامعات الخاصة في مصر 2021

وفي إطار متابعة توضيح شروط التحويل بين الجامعات الخاصة في مصر 2021، تحدد الكليات الحد الأدنى للمعدل التراكمي لنسبة القبول، لنقل كل طالب وفقًا لما تحدده اللوائح الداخلية للجامعات الخاصة، ويجب ألا يكون الطالب الراغب في التحويل حصل على أي عقوبة تأديبية أو تم فصله، وألا يقل نسب الساعات المعتمدة التي درسها خلال العام الدراسي عن 50% في الجامعة التي يرغب في التحويل منها، وأن تكون المدة الباقية للدراسة في الكلية المحول إليها لا تقل عن 50% من المدة الدراسية الكاملة للطالب.