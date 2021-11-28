رئيس التحرير

محمود مسلم

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين كأس العالم للكاراتيه التقليدي بمصر

كتب:

محمد بركات
02:13 م | الأحد 28 نوفمبر 2021
جانب من البطولة

جانب من البطولة

أنهى رجال الأمن استعدادهم؛ لتأمين بطولة كأس القارات الدولية والماستر كورس الدولي للكاراتيه التقليدي، التي تستضيفها مصر، والمقامة بمجمع الصالات بالقاهرة.

وتؤمن إحدى شركات الأمن، لاعبي الفرق الرياضية، وغرف الملابس والندوات والمؤتمرات الصحفية، بالإضافة لتأمين أطقم التحكيم والحضور.

وجرى تشكيل غرف عمليات لمتابعة البطولة، وخلق أجواء آمنة للضيوف أثناء إقامة البطولة، وتصدير مشاهد حضارية عن مصر.

اقرأ المزيد:

الأهرامات تستقبل الوفود المشاركة في كأس القارات الدولية للكاراتيه

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي.. الليلة

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلي والمقاولون العرب الليلة

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك