استعدادات أمنية مكثفة لتأمين كأس العالم للكاراتيه التقليدي بمصر

أنهى رجال الأمن استعدادهم؛ لتأمين بطولة كأس القارات الدولية والماستر كورس الدولي للكاراتيه التقليدي، التي تستضيفها مصر، والمقامة بمجمع الصالات بالقاهرة.

وتؤمن إحدى شركات الأمن، لاعبي الفرق الرياضية، وغرف الملابس والندوات والمؤتمرات الصحفية، بالإضافة لتأمين أطقم التحكيم والحضور.

وجرى تشكيل غرف عمليات لمتابعة البطولة، وخلق أجواء آمنة للضيوف أثناء إقامة البطولة، وتصدير مشاهد حضارية عن مصر.