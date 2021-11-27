الأهرامات تستقبل الوفود المشاركة في كأس القارات الدولية للكاراتيه

استضافت منطقة أهرامات الجيزة منذ قليل، عددا من الوفود والأعضاء المشاركين في بطولة كأس القارات الدولية والماستر كورس الدولي للكاراتية التقليدي، التي تستضيفها مصر في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر الجاري.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها.

وقد استقبل الوفود أشرف محي الدين، مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول والبانوراما، وأبدى المشاركون خلال جولتهم إعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمة بناءها ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.