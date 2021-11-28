مدينة سفاجا تستعد للسيول بتطهير البرابخ والمخرات «صور»

استعدت أجهزة مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر برئاسة اللواء ياسر شعبان، رئيس المدينة لموسم الأمطار والسيول المتوقعة بعملية تطهير البرابخ والسدود وممرات السيول، وتجهيز جميع المخرات بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

استعدادات سفاجا لموسم السيول

وأجرت لجنة برئاسة اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا اليوم الأحد جولة ميدانية للمرور على مخرات السيول بطريق «سفاجا - سوهاج»، للتأكد من تطهيرها وجاهزيتها لموسم الأمطار والسيول وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم السيول وفصل الشتاء والحد من مخاطرها.

ووجه رئيس مدينة سفاجا، مسؤولي الحملة بضرورة عمل الصيانة الدورية لجميع المعدات والتأكد من جاهزيتها للعمل للتصدي لأي مخاطر أو كوارث طارئة داخل المدينة.

تطهير العيون وبرابخ السيول

تفقد رئيس المدينة خلال الجولة، عدد 4 برابخ لتطهير العيون بها وإزالة رواسب الحشائش والنباتات الصحراوية والرمال من فتحات العيون تضم جميعها أكثر من 10 عيون، وتم تطهيرها والتأكيد على سلامتها بالكامل، مشددا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للطرق والجسور المؤدية إلى المدينة حفاظاً على أرواح المواطنين والسائحين الوافدين إليها.

يذكر أن مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر شاركت في تنظيم التدريب العملي المشترك لمناورة صقر 84 لمجابهة الأزمات والكوارث لاختبار مدى قدرة الأجهزة التنفيذية والمعدات على مواجهة الأزمات والحد من مخاطرها.

وفي سياق آخر، تمكنت جمارك سفاجا من إنهاء تكدس الشاحنات بالميناء وعودة العمل بشكل يومي منتظم بعد انتهاء تدريب المستخلصين والمستوردين على منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي تم تطبيقها اعتبارًا من أول من أكتوبر الماضى، حيث تم تقليص زمن الإفراج الجمركي لساعات قليلة، وخفض تكلفة عملية الاستيراد، ومن ثم خفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية.