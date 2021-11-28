ضبط 4 لصوص ارتكبوا جرائم سرقة بانتحال صفة شرطيين بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، ضبط 4 لصوص بالقاهرة ارتكبوا جرائم سرقة بانتحال صفة رجال شرطة.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من «مندوب إحدى الشركات، وسائق بذات الشركة – مقيمين بدائرة القسم»، بأنه عقب تحصيلهما مبلغًا ماليًا من أحد المحال التجارية الكائن بدائرة القسم، وحال سيرهما بدائرة القسم مستقلين سيارة الشركة فوجئا بسيارة «ميكروباص»، بدون لوحات معدنية يستقلها 3 أشخاص قاموا باستيقافهما وادعوا بكونهم رجال شرطة، واستولوا على المبلغ المالي المشار إليه و2 هاتف محمول وفروا هاربين.

خطة «اللصوص»

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «المبلغ الثاني»، بالاشتراك مع «3 أشخاص لإثنين منهم – معلومات جنائية».

جرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترف أحدهم أنه نظرًا لعمله بالشركة، ومعرفته بمواعيد تحصيل واستلام المبالغ المالية اتفق مع باقي المتهمين على ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب «انتحال صفة رجال شرطة»، كما أيد باقي المتهمين تلك الأقوال.