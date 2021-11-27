الداخلية تضبط 3 تشكيلات عصابية تخصصوا في سرقة السيارات والمواطنين

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، 3 تشكيلات عصابية وعنصر إجرامي، تخصصوا في سرقة المواطنين وممتلكاتهم، ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن كفر الشيخ قيام 6 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، وأحدهم محبوس على ذمة إحدى القضايا، ومقيمين بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الماشية، متخذين من دائرة مركز شرطة البرلس مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهمين وبحوزتهم «فرد محلي، وطلقة من ذات العيار»، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 5 وقائع بدوائر مراكز «البرلس، والحامول، والرياض» بإجمالي 8 رؤوس ماشية.

وأرشدوا عن رأس ماشية داخل حظيرة ملك أحدهم، وسيارة نقل المستخدمة في ارتكاب الوقائع ملك أحدهم، كما اعترفوا ببيعهم باقي الماشية وشرائهم «مركبة توك توك، و2 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، و4 هواتف محمولة من متحصلات بيع رؤوس الماشية».

ضبط إثنين لارتكابهما سرقة مبلغ مالي بالقاهرة

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من محاسب بإحدى شركات الاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بأنه عقب قيامه بصرف مبلغ مالي من أحد مكاتب الصرافة الكائنة بدائرة القسم، وأثناء سيره فوجئ بشخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات معدنية، قام أحدهما بخطف حقيبة يده، وبداخلها مبلغ مالي، ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين أن مرتكبي الواقعة وهما عاطلين مقيمان بمحافظة الفيوم لهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة قيادة وملك أحدهما، وبمواجهتهما بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب التتبع والخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما.

كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات الواقعة بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليه اتهمهما بالسرقة.

ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بسرقة المواطنين

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام أحد الأشخاص بمغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به وبداخلها مبلغ مالي وبعض الأوراق الخاصة به ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ببين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، واعتراف المتهم بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة متعلقات المواطنين، وارتكابه 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب.

وأرشد المتهم على «الحقائب المستولى عليها وبعض الأوراق، وفيزا كارت، وجزء من الملابس الرياضية» المستولى عليها بمسكنه، مضيفًا إنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة السيارات

وكشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بقيام شخصين بكسر زجاج إحدى السيارات أثناء توقفها أمام أحد العقارات بدائرة القسم وسرقة ما بداخلها، ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما «حقيبة لاب توب، وفلاشه ومبلغ مالي»، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل السيارات بأسلوب «كسر الزجاج».

كما أقرا بسرقة المضبوطات حوزتهما بذات الأسلوب من داخل سيارتين بدائرة القسم، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة.

وتم تحرير محاضر، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.