الأرصاد تحذر المواطنين من طقس اليوم: لا تنخدعوا بارتفاع الحرارة

كشفت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن آخر مستجدات حالة طقس اليوم الأحد، متضمنة خرائط تظهر حركة السحب والرياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وكتبت الهيئة: «ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على باقى الأنحاء».

وتابعت الهيئة: «ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 30 درجة، والسواحل الشمالية 28 درجة، وشمال الصعيد 30 درجة، وجنوب الصعيد 33 درجة».

وعن الظواهر المؤثرة، أوضحت الهيئة: «الشوائب العالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد أبرز الظواهر المؤثرة اليوم» .

واختتمت الهيئة: «ينصح بعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة فالفترة القادمة وتخفيف الملابس وخاصة للأطفال وكبار السن لتجنب الإصابة بنزلات البرد» .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 18

الإسكندرية 28 19

وادي النطرون 29 16

طنطا 29 18

شبين الكوم 30 18

دمنهور 29 17

بلطيم 28 17

مطروح 28 16

السلوم 28 16

سيوة 29 13

بورسعيد 27 18

دمياط 27 17

الزقازيق 30 17

المنصورة 30 17

الإسماعيلية 30 17

السويس 30 15

العريش 28 16

رفح 28 16

رأس سدر 29 16

نخل 28 12

نويبع 30 18

طابا 28 17

كاترين 26 12

الطور 29 14

شرم الشيخ 31 20

الغردقة 30 20

مرسى علم 30 19

الفيوم 30 15

بني سويف 30 19

المنيا 30 15

أسيوط 30 14

سوهاج 31 15

قنا 31 15

الأقصر 32 15

أسوان 33 16

إدفو 33 16

أبو سمبل 32 15

الوادي الجديد 30 12

شلاتين 31 19

أبو رماد 31 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 29 20