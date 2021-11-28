الأرصاد تكشف توقعات طقس 72 ساعة.. شبورة في الصباح وأمطار على فترات

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من الاثنين الموافق 29 نوفمبر الجاري، حتى الأربعاء الموافق 1 ديسمبر المقبل، مشيرة لأجواء حارة لمعتدلة على بعض مناطق الجمهورية مع الاحتفاظ بطقس بارد خلال ساعات الليل على كافة الأنحاء مع استمرار الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض المناطق.

ومن المتوقع، وفقًا لخبراء الأرصاد، أن يسود الاثنين طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية من وغلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة في بيانها وجود شوائب عالقة نهارا على بعض مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد ووجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد.

طقس معتدل الحرارة على القاهرة والوجه البحري

وفي الثلاثاء يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء، مع وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت الهيئة لوجود نشاط رياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن يشهد طقس الأربعاء أجواء معتدلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلا على كافة الأنحاء.

وأشارت لوجود شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وأمطار على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الاثنين 29 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 18.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 30 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 15.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 12.