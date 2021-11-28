«أوميكرون» ينتشر بين الشباب في جنوب إفريقيا والأردن يستعد لمواجهته

تواصل دول العالم إجراءاتها لمواجهة المتحور الجديد من فيروس كورونا «أوميكرون»، إذ أعلن الأردن منع دخول المسافرين غير الأردنيين القادمين إليه من 7 دول إفريقية، بسبب مخاوف الانتشار السريع للمتحور الجديد أوميكرون لفيروس كورونا المستجد إلى أراضيها.

وزارة الصحة في الأردن: اتخاذ إجراءات صارمة

وأوصت وزارة الصحة في الأردن، باتخاذ إجراءات احترازية صارمة بحق القادمين إليها من كل من دول جنوب إفريقيا و ليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق ونامبيا وإيسواتيني وبتسوانا، ويجري تطبيق الإجراء الجديد من اليوم، حيث يمنع دخول المسافرين غير الأردنيين القادمين من تلك الدول إلا بعد مرور أسبوعين على مغادرتهم، وذلك لمنع انتشار المتحور «اوميكرون» الجديد لفيروس كورونا داخل البلاد، بعد ظهوره لأول مرة في «بوتسوانا» في جنوب إفريقيا، فإنه أسرع في نقل العدوى من متحور «دلتا».

فيما قال أطباء في جنوب إفريقيا، اليوم، إن متحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا يمثل خطورة بسبب سرعة لنقل العدوى، معربين عن قلقهم الشديد من انتشاره بين الشباب.

أنتشار متحور «اميكرون» الجديد بين الشباب

وأضافت السلطات الصحية بجنوب إفريقيا، أن الشباب المصابين بـمتحور «أوميكرون» الجديد الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 يعاني البعض منهم من أعراض خطيرة، و البعض الأخر بحاجة إلى عناية، وفقا لموقع قناة «روسيا اليوم».

وذكرت صحيفة «جارديان» البريطانية، أن السلطات الحكومية في النمسا، أعلنت اليوم، اكتشاف أول حالة مشتبه بإصابتها بمتحور «أوميكرون»، وقالت سلطات ولاية «تيرول» النمساوية، في بيان، إنه جرى العثور على حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا تظهر عليه أعراض المتحور الجديد «أوميكرون»، حيث كان عائدا من جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، مضيفة أن تأكيد الحالة تتطلب المزيد من التحقق خلال الأيام المقبلة.

متحور «أوميكرون»

وكانت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا أعلنت الأيام الماضية، ظهور متحور جديد من فيروس كورونا «B.1.1.529»، في بوتسوانا، أطلق عليه اسم «أوميكرون».