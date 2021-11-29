حظك اليوم برج العذراء الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العذراء برقة مشاعره وحنانه على الأشخاص المقربين منه، كما يتحمل المسؤوليات، ويجيد إنجاز المهام المسندة إليه في وقت قياسي.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني، وعليك اليوم أن تتابع أمورك المهنية والمادية بحذر ودقة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

قد تميل اليوم نحو مقاومة كل شيء.. حاول أن تكون لبقا.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.