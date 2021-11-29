رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:32 ص | الإثنين 29 نوفمبر 2021
برج العذراء

برج العذراء

يتميز مولود برج العذراء برقة مشاعره وحنانه على الأشخاص المقربين منه، كما يتحمل المسؤوليات، ويجيد إنجاز المهام المسندة إليه في وقت قياسي.

وتقدم «الوطن»، في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني، وعليك اليوم أن تتابع أمورك المهنية والمادية بحذر ودقة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

قد تميل اليوم نحو مقاومة كل شيء.. حاول أن تكون لبقا.

 

ومن أبرز مشاهير برج العذراء حسين الجسمي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أغسطس.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأحد 28-11-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم برج الحوت الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الدلو الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

حظك اليوم برج الجدي الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا