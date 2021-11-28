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حظك اليوم برج الجدي الأحد 28-11-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:20 ص | الأحد 28 نوفمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يعرف عن مواليد برج الجدي بأنهم يهتمون بالمواعيد ولديهم دّقة في المواعيد ويحرصون على الالتزام الشديد بالوقت، كما يتميزون بحبهم الشديد لعملهم وتأديته بحرفيّة، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون وللتصرف بإيجابية.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

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