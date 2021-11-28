حظك اليوم الأحد 28-11-2021 على الصعيدين المهني والعاطفي

تحمل الأبراج الفلكية لأصحابها عادة أخبارا سارة، وفي أوقات أخرى تخبرهم ببعض التحذيرات على كل المستويات، لذلك يبحث الكثيرين بصورة ملحة وبشكل يومي عن حظك اليوم، وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات للخدمات التي تقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 28-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة وعليك اليوم أن تتجنب العصبية ولا ترفض تعاون البعض معك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج الحمل 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. قد تنجح في إصلاح أوضاع معقدة، وقد تساعدك ملاحظتك القوية على احتواء الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 28-11-2021 على الصعيد المهني

تنفرج أساريرك وتبدو أكثر استعدادا للتفاهم مما يساعدك على إيجاد حلول لمشكلة مهنية أو عائلية.

حظك اليوم برج الثور 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يعدك بأوقات هانئة تجمعك بالأحباب، وقد تسبح اليوم في بحر الهوى.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-11-2021 على الصعيد المهني

حتى لو كانت هناك ضغوط، حاول أن تتعامل بحكمة، وتجنب أي محاولة لاستفزازك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يحمل قلقا في الأجواء، وشكوك تدفعك للبحث والتنقيب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 28-11-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. تستطيع اليوم أن تحقق مكاسب وأن تنتهز الفرص وتزودك الكواكب بحدس ممتاز لتنظيم أولوياتك، بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الخلافات.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم باللباقة والدبلوماسية مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان، الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 28-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتعلق بما ليس له فائدة ولا تتسرع في قراراتك المهنية والشرائية والمالية.

حظك اليوم برج الأسد 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

المريخ في وضع معاكس، ومن المهم ألا تتسرع في كلامك وردودك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 28-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يدفعك اليوم لعرض أفكار مثيرة وشيقة وتنفتح على آفاق جديدة.

حظك اليوم برج العذراء 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يحيطك اليوم بهالة من السحر والتألق والجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان مصطفى قمر، ويوافق تاريخ ميلاده 22 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 28-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون في منزلي الصحة، وعليك أن تبتعد عن المغامرة وأن تنظم جهودك، وأن تحافظ على سلامتك وصحتك.

حظك اليوم برج الميزان 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

يدعوك الفلك للتمهل ولدراسة كل كلمة وكل تصرف قبل أن تقدم عليه، ولا تتحدث عن أخبارك وخططك.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صفاء أبو السعود، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 28-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يدفعك اليوم نحو القيام بجهود كبيرة لتنمية أعمال، وقد تحصل بسهولة على دعم الزملاء والأصدقاء.

حظك اليوم برج العقرب 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

تركز اليوم على القيام بالواجب نحو الأخوة والأحباب وتساعدك الأفلاك على بحث أمور معلقة وتتخذ قرارات صائبة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 28-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن واقعيا في توقعاتك ولا تبالغ في مطالبك.

حظك اليوم برج القوس 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم يجب أن تقاوم أي إحباط فالمثابرة والصبر هما نقاط قوتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 28-11-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر استعدادا للتعاون وللتصرف بإيجابية.

حظك اليوم برج الجدي 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. القمر في منزل الحظ يمنحك الفرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحب ومع من تثق بهم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 28-11-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع نبتون بمنزلي المال، وعليك اليوم أن تراجع خطواتك وقراراتك جيدا قبل تنفيذها وركز على تنمية وضعك المالي بأسلوب آمن.

حظك اليوم برج الدلو 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

الشمس وعطارد بمنزل الأصدقاء يساعدانك على بناء وتوطيد علاقات مفيدة تربطك بالأحباب والأصحاب، وتنجذب لاكتشاف أشخاص جدد.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 28-11-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك واليوم عليك أن تتجنب أي قرارات متسرعة أو أي مغامرات في البيع والشراء.

حظك اليوم برج الحوت 28-11-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا حاول أن توطد علاقتك بشريك حياتك لتصمد أمام العواصف.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.