هيئة جودة التعليم تعتمد 74 مؤسسة جديدة

قرر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، في جلسته رقم 211، التي عقدت يوم الأربعاء الماضي 24 نوفمبر2021، الموافقة على اعتماد أربع كليات، وبرنامج تعليمي، كما تمت الموافقة على اعتماد عدد (69) مدرسة بمختلف المراحل التعليمية في محافظات مصر، وفيما يتعلق بمؤسسات التعليم العالي التي اعتمدتها الهيئة جاءت كالتالي:

كليات معتمدة

1 - كلية الصيدلية – جامعة القاهرة

2 - كلية الصيدلة – جامعة الإسكندرية

3 - كلية الصيدلة – جامعة فاروس

4 - كلية الإعلام – جامعة الأهرام الكندية

5 - برنامج بكالوريوس الصيدلة – كلية الصيدلة بالجامعة الألمانية بمصر.

معدلات الاعتماد

كما وافق مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في الجلسة ذاتها أيضا، على منح مهلة لاستيفاء جوانب القصور لثلاث مؤسسات تعليمية.

وفي ختام اجتماع مجلس الإدارة، صرحت الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ورئيس المجلس بأن معدلات الاعتماد الحالية بالنسبة للتعليم الجامعي تسير الى حد كبير وفق خطة الهيئة، والتي جرى وضعها في إطار رؤية مصر 2030 .

وأضافت أن التطور النوعي في منظومة التعليم بمصر والاهتمام الكبير من القيادة السياسية بأن تتبوأ مصر مكانتها الرائدة واللائقة في كل المجالات سيظل دافعا قويا لتحقيق معدلات إيجابية في اعتماد كافة مؤسسات التعليم.