هاني شنودة يحيي حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي: قاعد على قلبكم

أحيا الموسيقار هاني شنودة، والفنانة هند عبد الحليم، حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ43 بدار الأوبرا، حيث عزف الموسيقار بعضا من مقطوعات موسيقاه الشهيرة، قبل أن تشاركه المطربة هند عبد الحليم الغناء.

شنودة: حلمي تحقق على مسرح مهرجان القاهرة

وقال «شنودة»: «الحقيقة أنا لفيت الدنيا كلها، وعزفت في حتت كتير جدا، لكن كان الحلم بتاعي ألعب على المسرح ده، اللي هو أعظم مسرح في مصر، وعلى البيانو ده وبالجمهور الجميل ده، كنت نفسي ربنا يعملي إيد تالتة عشان أرد تحياتكم الجميلة دي، أنا قاعد على قلبكم وهعمل موسيقى تصويرية وألحان وهخش في الراب كمان».

وتقدم قناة DMC البث المباشر لمهرجان القاهرة السينمائي، بصفتها شريكًا إعلاميًا رئيسيًا في النسخة الـ43 من المهرجان، حيث قال المهرجان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه يفتخر بتقديم شركة قنوات DMC، كشريك إعلامي رئيسي للدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وعليه فإن مجموعة قنوات DMC هي الناقل الرسمي للمهرجان إلى جوار كل من قناة المحور الفضائية وقناة النايل سينما.

إجراءات من الصحة لتأمين المهرجان

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان وضع خطة صحية لتأمين مهرجان القاهرة السينمائي 2021 حيث قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن هناك تنسيقا بين الوزارة وإدارة المهرجان لتوفير كل الخدمات بالتنسيق مع قطاعات «العلاجي، الوقائي، وقطاع الرعاية الأساسية»، حيث تم توفير فرق طبية متنقلة في مختلف التخصصات الطبية على مستوى يليق بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وشدد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على أنهم يعطون أولوية لكل الأحداث الرئيسية التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، ووضعت الصحة خطتها للتأمين الطبي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث جرى تنفيذ خطة شاملة من للمهرجان، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية، للتصدي لانتشار فيروس كورونا.