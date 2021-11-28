سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق.. تراجع 4 جنيهات

تراجعت سعر كرتونة البيض اليوم نحو 4 جنيهات لتستقر بذلك الأسعار بعد موجة من الانخفاضات والارتفاعات المتتالية وصلت خلالها كرتونة البيض إلى 50 جنيهًا للطبق في مطلع الشهر الجاري، وهو ما أثر على المواطنين من محدودي الدخل، إلا أنّ الأسعار شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي بالنسبة للبيض الأحمر والأبيض.

سعر كرتونة البيض اليوم

ويقول الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في حديثه لـ«الوطن»، إنّ سعر كرتونة البيض اليوم وصل إلى نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

ويتوقع عدد من تجار البيض الجملة، انخفاض سعر البيض خلال الفترة المقبلة لتصل إلى 35 جنيها للطبق في المزارع، حيث تأتي انخفاض الأسعار نتيجة لآليات العرض والطلب في السوق المحلي.

أسعار الدواجن البيضاء

ويقول رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إنّ كيلو الدواجن البيضاء يتراوح سعره في المزرعة بين 21 و22 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 25 و26 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البلدي في المزرعة ما بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يصل إلى 35 جنيهًا.

واستقر سعر الكتكوت في المزارع اليوم الأحد، عند سعر تراوح ما بين 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

ووصف «السيد» هذا الانخفاض بأنّه كارثي على الرغم من ارتفاع أسعار العلف إلى نحو 9 آلاف جنيه للطن، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على المربين بشكل سلبي وخروجهم من المنظومة، وهو ما أشار إلى خطورته الدكتور عبد العزيز رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية في ظل البحث عن التصدير والاكتفاء الذاتي.