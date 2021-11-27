الدواجن تتراجع 3 جنيهات وكرتونة البيض 4 جنيهات في الأسواق اليوم

سجّلت أسعار الدواجن فى السوق المحلى تراجعا بحدود 3 جنيهات للكيلو، فيما تراجعت سعر كرتونة البيض 4 جنيهات اليوم السبت 27 نوفمبر.

وأرجعت شعبة الثروة الداجنة التراجع إلى آلية العرض والطلب بالرغم من ارتفاع أسعار الأعلاف لتصل لـ9 آلاف جنيه للطن.

سعر جديد للدواجن في نهاية ديسمبر

وكشفت شعبة الثروة الداجنة، عن أنه في نهاية شهر ديسمبر ستشهد الأسواق سعرا جديدا للدواجن.

الدواجن تتراجع 3 جنيهات والبيض 4 جنيهات

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداخنة بغرفة تجارة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أسباب تراجع أسعار الدواجن من 29 إلى26 جنيها للكيلو وبيع كرتونة البيض من 44 إلى 40 جنيها، ترجع إلى عزوف عدد كبير من المواطنين عن الشراء وعدم معرفة الأسباب التى من الممكن أن تتغير في ليلة واحدة ودخول عدد من المربين إلى المنظومة للعمل بكامل طاقتها من أهم أسباب التراجع.

المنتج الاكثر خسارة لارتفاع التكلفة

وكشف «السيد» عن خسائر بالجملة يتعرض لها مربى الدواجن بسبب ارتفاع سعر التكلفة حيث ارتفع سعر طن العلف أكثر من 600 جنيه للطن ليباع بـ9000 جنيه مقابل 8400 جنيه الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن المنتج الخاسر الأكبر في فصل الشتاء، متوقعا أن يكون هناك سعرا جديدا في أواخر شهر ديسمبر المقبل بسبب ذروة دخول موسم الشتاء.

وطالب «السيد» اتخاذ الدولة للإجراءات الاحترازية بالتدخل لعمل سعر عادل للمنتج والمربى وذك قبيل الدخول في ذروة الشتاء من خلال تخفيض أسعار الكهرباء وتوفير أسطوانات البوتاجاز للتدفئة.