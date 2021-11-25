تعرف على أسعار إيجار أجنحة معرض الكتاب 2022 قبل انطلاقه بشهرين

ينتظر الكثيرون من عشاق القراءة، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، والذي أكد القائمين عليه انعقاده في موعده خلال شهر يناير المقبل، لذلك يبحث الكثير من الناشرين وأصحاب دور النشر عن أسعار إيجارات أجنحة المعرض.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، أسعار إيجارات أجنحة معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ53 للعام 2022، وفق تصريحات الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.

أسعار إيجارات أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب

وفق تصريحات «الحاج»، فإن اللجنة العليا للمعرض في الدورة الجديدة، وضعت عدة شرائح بالنسبة لإيجار أجنحة معرض القاهرة الدولي للكتاب، كالآتي..

بالنسبة لدور النشر العربية والأجنبية أول 9 أمتار بالنسبة للدار تكون بنفس سعر العام الماضي، 1200 جنيه للمتر الواحد.

أما دور النشر المصرية يكون أول 18 مترا بنفس السعر المذكور.

وفي حالة رغبت الدار في الحصول على مساحة أكبر من المذكورة، سيكون سعر المتر بعد الـ18 بالنسبة للمصريين، و9 بالنسبة للعرب والأجانب مختلفا، أكثر من 1200 جنيه.

وأكد هيثم الحاج علي، أن تلك الأسعار مدعومة من قبل الدولة، لمساعدة الناشرين، والوقوف بجانبهم، لمساندة صناعة النشر، والترويج للقراءة، والكتاب أيضًا.

مد فترة الاشتراك في معرض الكتاب 2022

وكانت اللجنة العليا لمعرض القاهرة للكتاب، قد أعلنت في وقت سابق مد فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج، حتى اليوم الخميس، وذلك بعد موافقة اللجنة الإدارية العليا للمعرض، لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الناشرين للمشاركة.

كما أن التقديم للدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب في يناير المقبل، متاحا من خلال رابط المنصة الإلكترونية فقط، ولن تقبل الطلبات المسلمة باليد.