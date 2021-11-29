حظك اليوم برج الميزان الاثنين 29-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الميزان بقدرته على استخدام الأسلوب الحيادي في التعامل مع الآخرين.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

اليوم الوقت مناسب لعرض آرائك والتحدث بلباقة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في برجك يمدك اليوم بالنشاط، ويمنحك سحرًا وجاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل فريد شوقي، ويوافق تاريخ ميلاده 2 أكتوبر.