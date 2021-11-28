«شركات السياحة»: الحجر المؤسسي يرفع أسعار العمرة لأكثر من 20 ألف جنيه

كشف عادل شعبان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن أن أقل سعر لبرامج العمرة هذا العام سيتجاوز الـ20 ألف جنيه، مرجعا ذلك إلى ارتفاع تكلفة برنامج العمرة بعد فرض السلطات السعودية حجرا صحيا مؤسسيا لمدة 5 أيام، لكل المسافرين للعمرة فور الوصول للأراضي السعودية، لافتا إلى أن شركات الطيران بدأت في طرح باقات تشمل الحجر الصحي المؤسسي وتذاكر الطيران، حيث بلغ سعر أقل باقة تتيح الإقامة بفنادق فئة 3 نجوم نحو 9 آلاف جنيه.

2800 جنيه قيمة التأمين الصحي على المعتمرين

وأضاف لـ«الوطن» أنه بالإضافة لسعر تذاكر الطيران والحجر الصحي المؤسسي فهناك الرسوم الإدارية المقررة لبوابة العمرة الالكترونية المصرية، والتي لن تقل عن 3 آلاف جنيه، فضلا عن رسوم تأشيرة بوابة العمرة السعودية والمحددة بنحو 900 ريال سعودي، إضافة إلى قيمة التأمين الصحي التي ستفرضها غرفة شركات السياحة على كل معتمر والتي لن تقل عن 2800 جنيه.

وتابع أن تلك الرسوم بالإضافة إلى الإقامة بفنادق مكة والمدينة والتنقلات الداخلية بالسعودية رفعت سعر برنامج العمرة لأكثر من 30 ألف جنيه.

وأشار إلى أن المعتمر المصري فور وصوله إلى الأراضي السعودية سيتم حجزه بأحد الفنادق السعودية لقضاء فترة الـ5 أيام الحجر الصحي المؤسسي، لافتا إلى أن تلك الأيام سيجري فيها للمعتمر تحليلين اثنين «PCR» الخاص بكورونا، وفي حال جاءت نتيجة التحاليل سلبية سيبدأ المعتمر صباح اليوم السادس في بدء المناسك الخاصة بأداء العمرة.

مدة برنامج العمرة

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن السعودية ستحدد اليوم إعداد تأشيرات العمرة الخاصة بكل دولة، لافتا إلى أنه من المتوقع وفي ظل جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها السعودية أن تمنح المملكة مصر عددا معينا من التأشيرات وليست حصة مفتوحة، لافتا إلى أن برنامج العمرة هذا العام سيتراوح ما بين 10 أيام إلى أسبوعين على أن تشمل تلك المدة فترة الحجر الصحي المؤسسي.