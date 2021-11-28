«الداخلية» توجه ضربة جديدة لمافيا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ونجحت في ضبط شخص لتورطه في نظام المقاصة والاستفادة من فرق سعر العملات، بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (شخصين «أحدهما يعمل بإحدى الدول» - مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا) بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق يتمثل في قيام أحد المتهمين «المقيم خارج البلاد» بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها بالعملة الأجنبية «الدولار الأمريكي»، والاتفاق مع التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من الخارج بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الشخص المتهم الآخر «المتواجد بالبلاد» عبر تحويلات بريدية بالجنيه المصري «وهو ما يعرف بنظام المقاصة»، حيث يقوم باستلامها وإرسالها نقداً عبر حوالات بريدية لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

أحد المتهمين متواجد خارج البلاد

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم «المتواجد بالبلاد»، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر «متواجد حالياً خارج البلاد».

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقاً للفحص المستندى 17.5 مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.