شقيق ياسمين عبدالعزيز: دموعك غالية عليا.. وضحكتك بالدنيا واللي فيها

تصدرت ياسمين عبدالعزيز التريند بعد نشر برومو حلقتها مع الإعلامية منى الشاذلي، ومن المقرر عرضها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في أول ظهور لها بعد صراع مع المرض وإجراء العديد من العمليات الجراحية داخل وخارج مصر.

ياسمين عبدالعزيز: خرجوا بطني قدامي

وتفاعل العديد مع بعض الجمل التي قالتها ياسمين عبدالعزيز في البرومو مثل: «خرجوا بطني قدامي والتربي بعت رسالة إنه بيجهز القبر»، بالإضافة إلى دموعها التي انهمرت خلال المشاهد التي عرضت من الحلقة.

وعقب عرض البرومو وانتشار اللقطات والجمل التي قالتها ياسمين عبد العزيز، ساندها شقيقها وائل عبد العزيز وكتب: «بحبك ودموعك غالية عليا قوي معلش اختبار من ربنا»، مضيفا: «أيوة كدة اضحكي.. ضحكتك بالدنيا واللي فيها».

كما نشر وائل عبدالعزيز أحد أقوال الشيخ شعراوي التي تقول: «اعتدنا على النعم حتى أننا إذا سئلنا عن حالنا قولنا لا جديد، فهل استشعرنا بقاء العافية ودوام النعم، الحمد لله عدد الأيام التي لا نشكو فيها علة أو مرض».

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وكان مسلسل «اللي مالوش كبير»، آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز في الدراما التلفزيونية، وشاركها أحمد العوضي البطولة، وحاز العمل على إعجاب الجمهور والنقاد في رمضان الماضي، وشاركهما البطولة كل من خالد الصاوي، خالد سرحان، دينا فؤاد، محمود حافظ، دنيا عبدالعزيز، عايدة رياض، فتوح أحمد، هدي الأتربي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

ومن المقرر أن تعود ياسمين عبدالعزيز إلى التمثيل مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث تحضر لفيلم جديد مع المخرج خالد جلال لم يستقروا على تفاصيله، كما تقرأ أكثر من عمل من أجل المشاركة في السباق الرمضاني المقبل بعدما استطاعت أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «اللي مالوش كبير» في رمضان الماضي.