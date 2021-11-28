استشاري مناعة يكشف سر ظهور المتحور الجديد «أوميكرون» في جنوب إفريقيا

كشف الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، عن سبب ظهور متحور «أوميكرون» في جنوب إفريقيا، إذ ذكر أن هناك تخلي من قبل المواطنين عن التدابير والإجراءات الوقائية، كما أن الكثيرين يقتنعون بأن الوباء قد انحسر بل اختفى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن فيروس كورونا سوف يستمر، «من يعتقد أن وباء كورونا سيختفي مخطئ، ما جاء كورونا ليختفي، من تركيبة الشفرة الوراثية لفيروس كورونا، نتأكد أنه سوف يظل معنا للأبد، ونحط تحتها 100 خط».

تطعيمات كورونا والإنفلونزا في إبرة واحدة

وأوضح «بدران»، خلال حواره في برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، أن هناك مواسم سيزيد فيها انتشار الفيروس، وهي فترة انخفاض درجة الحرارة والرطوبة، ومن المحتمل في المستقبل القريب أن نجد تطعيمات لكورونا والانفلونزا الموسمية في إبرة واحدة.

وتابع:« هل فيروس الإيدز اختفى؟، لا طبعًا ده بيروح وييجي، يبقى المتوقع من فيروس كورونا أنه سيصبح موسمي، ومتواجد طوال السنة، بس في فئات معينة زي المصابين بالأمراض المزمنة، أو الأطفال صغار السن، أو من لم يحصل على التطعيمات».

8.2 مليون إنسان في جنوب افريقيا يحملون فيروسات الإيدز

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن الشعب في جنوب إفريقيا أخطأ بشكل كبير عندما شعروا بالملل من التدابير الوقائية، ولم يكن هناك ارتداء للكمامة والتباعد الاجتماعي وغسيل الأيدي بشكل كافي، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، فضلا عن انتشار حفلات الرقص والمصايف، وأصبحت السلاسل التجارية مليئة بالمواطنين.

وأضاف أن مايقرب من 8.2 مليون إنسان في جنوب افريقيا، يحملون فيروسات الإيدز، وهذا ما تسبب في نقص المناعة لديهم بشكل كبير، مما خلق سلالات وطفرات ومتحورات جديدة.

الوضع في مصر مستقر

وأكد الدكتور مجدي بدران، أنه عندما انتشر الكوفيد 19 في جنوب أفريقيا، أصبحت الإصابات هناك طويلة الأمد، ويظل في أجسادهم فترة طويلة، لذلك أصبحت دماء هؤلاء البشر وأجسامهم مزارع ومرتعًا لفيروس كورونا: « كورونا لما يظل منتشر بيعمل طفرات، وبعدين يحدث تغيرات، ثم متحورات، بقى عندنا كل أسبوعين نوع جديد أو موديل جديد من الفيروس، وأصبح في أوميكرون الشوكة الواحدة فيه تحتوي على 32 طفرة، وهو قد ما يجعله مرتفع الانتشار، بس الخوف بقى في أوروبا، إحنا في مصر مش هنخاف، الوضع عندنا مطمئن».