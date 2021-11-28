«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية لأهالي قرية الشيخ عبادة بملوي

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى على مدار يومي 29 و 30 نوفمبر الجاري، ضمن مبادرة «حياة كريمة» للاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

تخصصات مختلفة منها الأطفال والقلب

وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم العديد من التخصصات منها الأطفال، والباطنة، والأسنان، والجلدية، والقلب والصدر، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

حملات على محال الأغذية

وكانت إدارة مراقبة الأغذية التابعة للطب الوقائى بصحة المنيا، نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 372 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 127 محضرا للمخالفات المضبوطة، وتنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلقها.

وأوضح الدكتور على قاسم مدير الإدارة العامة للطب الوقائي، إعدام 562 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 336 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، وتم استصدار 635 شهادة صحية للعاملين بالمنشأت الغذائية، مؤكدا علي تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.