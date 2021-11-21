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محمود مسلم

بريد الوطن .. أوزيريس

كتب:

الوطن
09:44 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

لى قلبٌ يقسمُ التكوينَ نصفين

وينتجُ مِن الزهرِ الناطق قارتين

ويمسحُ الدمع الفائر عن الخدين

ويلحمُ كسر الحنان بين القلبين

لى قلمٌ يُجنن بايدن وجونسون

ويأخذ العـربَ للأمـام قرنين

ويسحرُ بنات موسكو ولندن

وجعلنى مباركاً منذ ذى القرنين

لى حبيبةٌ تضاهى إبليس الفتن

وتمنع قطرات الإبداع عن الفن

وتأتمر مع الغرب لتدمير الشجن

وتخدم حكومات شعبى بلا ثمن

لى عقلٌ يفوق عقول علماء التاريخ

فيه تولد أفكار الحضارة ولا تشيخ

ويطفئ غضب محيطات العدوان

لى ريفٌ رقمى ربيعى كالفراديس

فيه الناس الملائك بلا أباليس

تهوانا المناصب منذ أوزيريس

نحمل السماء مرفوعى الرؤوس

                                                عبداللطيف أحمد فؤاد 

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