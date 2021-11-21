بريد الوطن .. أوزيريس
كتب:
الوطن
09:44 م | الأحد 21 نوفمبر 2021
صورة تعبيرية
لى قلبٌ يقسمُ التكوينَ نصفين
وينتجُ مِن الزهرِ الناطق قارتين
ويمسحُ الدمع الفائر عن الخدين
ويلحمُ كسر الحنان بين القلبين
لى قلمٌ يُجنن بايدن وجونسون
ويأخذ العـربَ للأمـام قرنين
ويسحرُ بنات موسكو ولندن
وجعلنى مباركاً منذ ذى القرنين
لى حبيبةٌ تضاهى إبليس الفتن
وتمنع قطرات الإبداع عن الفن
وتأتمر مع الغرب لتدمير الشجن
وتخدم حكومات شعبى بلا ثمن
لى عقلٌ يفوق عقول علماء التاريخ
فيه تولد أفكار الحضارة ولا تشيخ
ويطفئ غضب محيطات العدوان
لى ريفٌ رقمى ربيعى كالفراديس
فيه الناس الملائك بلا أباليس
تهوانا المناصب منذ أوزيريس
نحمل السماء مرفوعى الرؤوس
عبداللطيف أحمد فؤاد
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