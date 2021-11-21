بريد الوطن .. أوزيريس

لى قلبٌ يقسمُ التكوينَ نصفين

وينتجُ مِن الزهرِ الناطق قارتين

ويمسحُ الدمع الفائر عن الخدين

ويلحمُ كسر الحنان بين القلبين

لى قلمٌ يُجنن بايدن وجونسون

ويأخذ العـربَ للأمـام قرنين

ويسحرُ بنات موسكو ولندن

وجعلنى مباركاً منذ ذى القرنين

لى حبيبةٌ تضاهى إبليس الفتن

وتمنع قطرات الإبداع عن الفن

وتأتمر مع الغرب لتدمير الشجن

وتخدم حكومات شعبى بلا ثمن

لى عقلٌ يفوق عقول علماء التاريخ

فيه تولد أفكار الحضارة ولا تشيخ

ويطفئ غضب محيطات العدوان

لى ريفٌ رقمى ربيعى كالفراديس

فيه الناس الملائك بلا أباليس

تهوانا المناصب منذ أوزيريس

نحمل السماء مرفوعى الرؤوس

عبداللطيف أحمد فؤاد

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com