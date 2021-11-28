ضحايا المتهم بهتك عرض طفلة المعادي في ازدياد.. وعرض طفلتين على الطب الشرعي

كشف خليفة أحمد محامي الطفلة صاحبة الـ3 أعوام، ضحية عامل الأسانسير المتهم بهتك عرضها داخل مدرستها الخاصة، بمنطقة المعادي بالقاهرة، عن تفاصيل جديدة بالواقعة، إذ أكد ظهور أكثر من ضحية أخرى للمتهم ذاته، مشيرا إلى أنه أقدم على عدة جرائم مماثلة وبطريقته المعتادة ذاتها، مؤكدا أن النيابة أمرت بعرض الطفلتين الثانية والثالثة إلى الطب الشرعي.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الضحية الرابعة للمتهم بهتك عرض طفلة المعادى، أسرتها أدلت بأقوالها أمام النيابة، وأكدت أن طفلتهم تعرضت لهتك العرض على يد المتهم بنفس الطريقة التي استخدمها مع ضحاياه الآخريات، حيث يأخذ متعلقاتهن الشخصية دون علمهن ويخفيها عنهن، وحينما تبحث الطفلة عن حاجتها ولا تجدها، يفاجئها في اليوم التالي بأنها معه، ويستدرجها إلى حمام المدرسة، ليعتدي عليها.

عرض ضحيتان على الطب الشرعي

وأضاف محامي الطفلة الضحية، أن النيابة أمرت بعرض الطفلة الثانية والطفلة الثالثة ضحيتي عامل الأسانسير، على الطب الشرعي، لإعداد تقرير عن الإصابات الموجودة بهما نتيجة الاعتداء عليهما.

وكانت «الوطن»، انفردت بنشر صورة عامل الأسانسير صاحب الـ50 عامًا، والمتهم بهتك عرض طفلة المعادي، البالغة من العمر 3 سنوات ونصف داخل حمام المدرسة.

أسرة الطفلة

كما كشفت أسرة الطفلة صاحبة الـ3 أعوام لـ«الوطن»، عن كواليس اكتشاف الواقعة، إذ أكدت أن والدة الطفلة تفاجئت بها تخبرها عقب عودتها من المدرسة، قائلًة لها «يا ماما عمو شطفنى ووجعني»، لتصاب الأم بصدمة كبيرة، وحينما عادت لتسأل طفلتها عما حدث معها، أضافت طفلتها «شطفني بأيده ووجعنى فى الحمام»، وبعد ذلك توجهت إلى قسم شرطة المعادي، وحررت محضر تحرش ضد عامل المدرسة حمل رقم 18581 جنح المعادي، وتم القبض عليه، وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما كشف التقرير الطبي المبدئي للطفلة الضحية، وجود إحمرار فى أماكن حساسة.

بلاغ بالواقعة

كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة المعادي، من أحد الأشخاص من أحد الأشخاص يتهم عامل أسانسير داخل مدرسة خاصة بالتحرش بطفلتهم «بمرحلة ما قبل الحضانة»، وتم ضبط المتهم، وتم تحرير محضر رقم 18581 جنح المعادى، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجدد قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.