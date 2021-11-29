كيف تحصل على سيارة «زيرو» لو دخلك أقل من 3 آلاف جنيه وبأقل قسط

يقدم عدد من البنوك إمكانية الحصول على قرض السيارة الجديدة «زيرو» للموظفين بالقطاع الخاص أو الحكومي، وكذلك أصحاب الأعمال والمهن الحرة، بأسعار وشروط ومدد سداد متباينة، إذ تشترط بعض البنوك أن تتوافر في العميل مجموعة شروط معينة، وتنخفض الفائدة على قرض السيارة حال تحويل الراتب أو القسط على البنك، إضافة لإمكانية الحصول على الحد الأقصى المتاح للقرض.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، شروط وخطوات الحصول على سيارة «زيرو» بأقل قسط في حال كان دخلك أقل من 3000 جنيه على النحو التالي:

قرض السيارة من البنك الأهلي

- يبدأ القرض من 20 ألف جنيه كحد أدنى ويصل إلى مليون جنيه كحد أقصى.

- فترات سداد مختلفة من عام حتى 7 أعوام.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1,500 جنيه.

- يشترط ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عامًا في نهاية القرض للموظفين، ولا يقل عن 25 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- تتمثل المستندات المطلوبة في: صورة بطاقة الرقم القومي سارية، وفاتورة مرافق (وفقًا والسياسة المعتمدة).

قرض السيارة من بنك مصر

- يقدم بنك مصر قرضا يبدأ من 15 ألف جنيه كحد أدنى، ودون حد أقصى للقرض «بشروط محددة».

- الحد الأقصى لنسبة التمويل 100% من قيمة السيارة (بشروط محددة).

- الحد الأقصى لمدة القرض تصل إلى 120 شهرا.

- الحد الأدنى للراتب الشهري ألف جنيه لموظفي القطاع الحكومي، و2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص.

- الحد الأدنى لعمر المقترض 21 عامًا وبحد أقصى 60 عامًا للموظفين و65 عامًا لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية في تاريخ انتهاء مدة القرض.

قرض السيارة من بنك القاهرة

- الحد الأدنى للدخل الشهري: ألا يقل عن 2000 جنيه (وفقًا لبرنامج القرض الممنوح).

- نسبة عبء الدين: تتراوح من 35% إلى 50% من صافي الدخل، ولا يطبق على برنامج العملاء أصحاب الأوعية الادخارية من الشهادات والودائع.

- الحد الأدنى لمدة الخدمة: يتراوح من 3 أشهر إلى 3 سنوات.

- أن يتراوح عمر المتقدم بين 21 إلى 65 عامًا في نهاية مدة القرض.

قرض السيارة من بنك الإسكندرية

- الحد الأدنى لقيمة التمويل 15000 جنيه والحد الأقصى مليون جنيه.

- مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

- الحصول على تأمين مجاني على الحياة خلال مدة التمويل.

- الحد الأدنى للراتب الشهري 1000 جنيه وذلك بضمان الوظيفة.

- يتراوح عمر العميل بين 21 إلى 60 عامًا وتصل حتى 65 عامًا لبعض المهن.

قرض السيارة من بنك SAIB

- تمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة.

- تمويل يصل الى مليون ونصف جنيه وفقًا لنوع برنامج التمويل.

- تسهيلات في السداد تصل إلى 84 شهرا.

- يشترط أن يتراوح عمر العميل بين 21 وحتى 60 عامًا عند نهاية مدة القرض للموظفين، وبين 25 و65 لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

- إمكانية الحصول على قرض سيارة بدون حظر بيع أو تأمين.

- حد أدنى للراتب الشهري 1500 جنيه للموظفين.