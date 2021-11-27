أسعار سيارة شيفروليه أوبترا 2022 بعد تغيرات الأسعار الجديدة

شهدت الأيام الماضية ارتفاعا في أسعار السيارات من قبل الوكلاء الحصريين لتوزيع السيارات بالسوق المصري وذلك بسبب تخفيض الشركات العالمية نسب إنتاج السيارات في العالم بشكل عام، وأكد المهندس محمد أحمد، عضو رابطة تجار السيارات، أن أزمة الرقائق الإلكترونية هي السبب الرئيسي في تخفيض عملية الإنتاج بسبب انخفاض التبادل التجاري وانتشار جائحة فيروس كورونا.

زيادة في أسعار السيارات

وأكد عضو رابطة تجار السيارات، في تصريحات خاصة «للوطن» أن الوكلاء في سوق السيارات المحلي قاموا بإعلان زيادة أسعار السيارات التي بدأت من 2000 جنيه ووصلت إلى 10 آلالاف جنيه، وتتفاوت بين كل سيارة على حسب نوعها ومؤخرا أعلنت زيادة أسعار السيارة الشعبية شيفروليه أوبترا موديل 2022.

وأكد عضو رابطة تجار السيارات في تصريحاته «للوطن» أن الموزعين وصغار التجار وأصحاب المعارض تلقوا إخطارا من شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي للعلامات التجارية شيفروليه أوبترا في مصر، بزيادة أسعار سيارات شيفروليه أوبترا بقيمة بلغت 3500 جنيه لمختلف الفئات المطروحة داخل سوق السيارات المحلي.

أسعار شيفروليه أوبترا 2022

ارتفعت أسعار طرازات سيارة شيفرولية أوبترا فئة H/L إلى 224.4 ألفًا، مقارنة بنحو 220.9 ألف.

كما صعدت أسعار سيارات شيفروليه أوبترا فئة T/L بنحو 230.9 ألف جنيه، بدلًا من 227.4 ألفًا.

يذكر أن السيارة شيفروليه أوبترا من المعروف أنها من السيارات الشعبية والتي تنتشر في السوق لانخفاض سعرها، بالإضافة إلى انخفاض أسعار قطع الغيار على حد قول عضو رابطة تجار السيارات المهندس محمد أحمد.

وينتمي طراز شيفروليه أوبترا لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 110 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 147 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك، ووفقًا للبيانات المعلنة عن شيفروليه أوبترا، تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة في غضون 13.2 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 7.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.