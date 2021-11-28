«الحداد» يوضح سبب تطعيم الأطفال أكبر من 12 عاما بجرعة واحدة من فايزر

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن تطعيم الأطفال من هم أكبر من 12 عاما يعد خطوة إيجابية من أجل السيطرة على الفيروس في ظل انتشار سلالات جديدة، والتي تهدد صحة المواطنين مثل المتحور الجديد الذي ظهر مؤخرا في جنوب أفريقيا «أوميكرون» وفي ظل خطة الحكومة للوصول لمناعة القطيع.

الأطفال يتمتعون بجهاز مناعة قوي والجرعة الواحدة من اللقاح كافية لهم

وأضاف الحداد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموافقة على تطعيم الأطفال من هم أكبر من 12 عاما بجرعة واحدة من لقاح فايرز يرجع بسبب وجود مناعة قوية لدى الأطفال، وأنهم يتمتعون بجهاز مناعة في مرحلة بناء الجسد فالجرعة الواحدة كافية لهم، ومن المقرر أن تزيد هذه الجرعة من قوية جهاز المناعة للحماية من الإصابة بمتحورات فيروس كورونا.

فايزر آمن على الأطفال من هم أكبر من 12 عاما

وتابع رئيس قسم المناعة والحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن لقاح فايزر تم اعتماده لتطعيم الأطفال في مختلف البلدان وذلك بعد الاطلاع على مأمونية والحصول على الموافقة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، مشيرا إلى أنه لا توجد أي أعراض تؤثر على صحة الأطفال عند حصولهم على اللقاح.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، الموافقة رسميا على تطعيم الأطفال من عمر 12 إلى 15 عاما بلقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه سبق الموافقة على تطعيم الفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما.

عدد الحاصلين على لقاح كورونا 45 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية

وأكدت الوزارة، أنه عدد الحاصلين على لقاح كورونا وصل لـ45 مليون مواطن على مستوى محافظات الجمهورية، بجانب التوسع في مراكز التطعيم لتصدي لجائحة كورونا، بالتوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى المحافظات، للوصول إلى المستهدف بنهاية العام الجاري.